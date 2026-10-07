Prvi dan glasove oddalo 21.277 volivcev

Predčasno glasovanje sicer poteka še danes in jutri (od 7. do 19. ure) na 99 voliščih po državi. Volivec za glasovanje potrebuje osebni dokument, s katerim lahko izkaže svojo identiteto. Obvestilo volivcu je informativne narave in pripomoček, da volilni odbor lahko hitreje poišče volivca v volilnem imeniku, so sporočili iz DVK.
Danes se izteče rok, do katerega lahko volivci, ki bodo v nedeljo izven okraja stalnega prebivališča, oddajo vlogo za glasovanje na t. i. volišču OMNIA. Samo še danes lahko vlogo za glasovanje na volišču v Sloveniji oddajo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem v tujini. Prav tako se danes izteče rok za oddajo vloge za volivce, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču in želijo glasovati na domu.
Splošno glasovanje na referendumih bo v nedeljo, 11. oktobra 2026, od 7. do 19. ure na 2984 rednih voliščih in 88 voliščih za glasovanje izven okraja stalnega prebivališča (t. i. OMNIA volišča).
Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve je bilo na dan 1. septembra 2026 v Republiki Sloveniji 1.698.526 volilnih upravičencev. V splošnih volilnih imenikih je vpisanih 1.583.656 volilnih upravičencev s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V posebnih volilnih imenikih pa je skupaj vpisanih 114.870 volilnih upravičencev s stalnim naslovom v tujini (izseljenci).
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