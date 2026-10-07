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Slovenija

Prvi dan glasove oddalo 21.277 volivcev

Ljubljana, 07. 10. 2026 11.32 pred 1 uro 2 min branja 39

Avtor:
M.V.
Predčasno glasovanje na referendumu

Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je prvi dan predčasnega glasovanja na referendumih 2026 udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Predčasno glasovanje sicer poteka še danes in jutri (od 7. do 19. ure) na 99 voliščih po državi. Volivec za glasovanje potrebuje osebni dokument, s katerim lahko izkaže svojo identiteto. Obvestilo volivcu je informativne narave in pripomoček, da volilni odbor lahko hitreje poišče volivca v volilnem imeniku, so sporočili iz DVK.

Danes se izteče rok, do katerega lahko volivci, ki bodo v nedeljo izven okraja stalnega prebivališča, oddajo vlogo za glasovanje na t. i. volišču OMNIA. Samo še danes lahko vlogo za glasovanje na volišču v Sloveniji oddajo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem v tujini. Prav tako se danes izteče rok za oddajo vloge za volivce, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču in želijo glasovati na domu.

Predčasno glasovanje na referendumu
Predčasno glasovanje na referendumu
FOTO: Bobo

Splošno glasovanje na referendumih bo v nedeljo, 11. oktobra 2026, od 7. do 19. ure na 2984 rednih voliščih in 88 voliščih za glasovanje izven okraja stalnega prebivališča (t. i. OMNIA volišča).

Preberi še Štirje referendumi, en zavezujoč

Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve je bilo na dan 1. septembra 2026 v Republiki Sloveniji 1.698.526 volilnih upravičencev. V splošnih volilnih imenikih je vpisanih 1.583.656 volilnih upravičencev s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V posebnih volilnih imenikih pa je skupaj vpisanih 114.870 volilnih upravičencev s stalnim naslovom v tujini (izseljenci).

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24ur.com Svoj glas oddalo že 1,14 odstotka volivcev
24ur.com V prvih dveh dneh glas predčasno oddalo 22.433 volivcev
24ur.com Prvi dan predčasnega glasovanja nižja volilna udeležba kot leta 2022
24ur.com Predčasnega glasovanja se je udeležilo 4 odstotke volilnih upravičencev
24ur.com V drugem krogu na predčasnem glasovanju več volivcev kot v prvem
24ur.com Na predčasnem glasovanju bistveno več volivcev kot leta 2019
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KOMENTARJI39

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Lux_43
07. 10. 2026 13.12
Pri dodatku za izjemne dosežke kulture ste zmagali. Vrečkova da ven strožji zakon, kjer se dodatek ne deduje. SDSu gre skozi, da predlaga referednum, pa evo, izglasovali ste boljši zakon za prejemnika in dediča, ter da se podeljuje z voljo ministra in ne strokovne komisije. Sam zato, ker nihče sploh ni prebral ama nič. In to je scarry. KAj vse propaganda naredi smo pa videli že dostkrat, kakšne ovce so volilci.
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0 0
jank
07. 10. 2026 13.10
Zaposleni v JAVNEM SEKTORJU, povedite na volišča še vaše svojce in prijatelje. Obvezno PROTI in OBVEZNO ZA NEZAUPNICO DO VAS in POSLEDIČNO VSEH SOVRAŽNI VLADI. Če se sedaj ne boste aktivirali, se boste dali v mrcvarjenje tej oblasti s težkimi posledicami. 4 X PROTI.
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+1
1 0
brabusednet
07. 10. 2026 13.09
Levičarji povejte mi kolika bo pokojnina delavca z 20 let na socijali.Ta bo do smrti socijalni poblem.Samo ste preglupi,da bi to razumeli.
Odgovori
0 0
jank
07. 10. 2026 13.14
Za koliko je Janša dvignil pokojnine??? NIČ €! Je pa pobral 176 milijonov iz katerih bi lahko vsak prejel vsaj 300 € draginjskega dodatka.
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0 0
Ricola Swiss
07. 10. 2026 13.07
21.000 jih je že 4xZa!!
Odgovori
+0
1 1
jank
07. 10. 2026 13.15
A misliš da so za pokvarjeno mijećevsko bando????
Odgovori
+1
1 0
Lux_43
07. 10. 2026 12.58
Tole me pa res zanima, kako bo. 21.277 je pa kar dost. Ampak, 4x PROTI ! Grem v nedeljo zvečer, kdo se bo pa drenal zjutrej.
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-1
2 3
jank
07. 10. 2026 12.57
Še nikoli do sedaj toliko volivcev prvi dan predčasnega glasovanja. IZGLASUJMO NEZAUPNICO VLADI!
Odgovori
+1
4 3
Groucho Marx
07. 10. 2026 13.08
Večina pa za? 😄
Odgovori
0 0
Sarko Sarko
07. 10. 2026 12.54
4 x ZA in klicaj. pa goloba in vpletene v zapor
Odgovori
+3
6 3
jank
07. 10. 2026 12.59
A ti si za mijećevsko barabunsko in Netanjahu podložno vlado????
Odgovori
+2
3 1
Pajo_36
07. 10. 2026 12.53
Še enkrat: posvetovalni referendum NE prisili politiko, da sprejme karkoli ! Ni obvezujoč ! Tako kot poslanec, ki je izvoljen v parlament ne more kar biti izključen ! Mijić ane. Posvetovalni referendum ne narekuje nikakršenga zakona, lahko recimo pri RTV, da bi skenslali prispevek, pa ga zavili v operaterje. Zakonodajni referendum pa odloča o že sprejetem zakonu. Je pa spisan zakon in se odloča o tem, kaj je napisano. Drugošvicarji, Švica je zavrnila pobudo o nefinanciranju, da ohrani javni medij, ker točno ve, kaj kapital in mediji delajo. Aja, še nekaj. Zavrnitev zakona na referendumu pomeni, da 1 leto se ne sme sprejemati tak zakon. Potem se lahko sprejme in spet se gre lahko na pobudo za referednum, recimo. Ampak v praksi se potem interesne skupine spogajajo. Kar se pa tiče RTV: napad z desne vsakič, ko so na vladi, ker hočejo si podredit medije. Ja, saj men tud ne sede plačevat prispevka, ampak SDS mi pa ne bo pral možganov, če bom že na glasovanju !
Odgovori
+2
4 2
jank
07. 10. 2026 12.59
Tako je. ZA NEZAUPNICO VLADI! 4 X PROTI!
Odgovori
+0
2 2
jank
07. 10. 2026 12.49
To glasovanje je samo gasovanje PROTI MIJIĆEVSKI skrajno pokvarjeni bandi, ki se je prodala Netanjahu in ki ne dovoli, da bi se raziskale svinjarije izraelskih vohunov in Janše. Proti bandi, ki bo linearno odpustila 50.000 zaposlenih v javnem sektorju in tako privatizirali sedanje vsem dostopne javne storitve. Ščitijo pa barabo in prevaranta poslanca Mijića. Jutri na koncert Joker auta in na predčasno glasovanje. IZGLASUJMO NEZAUPNICO PROTINARODNE VLADE!
Odgovori
+3
5 2
wsharky
07. 10. 2026 12.41
črna kocka je že v nizkem štartu
Odgovori
+1
3 2
Marky331
07. 10. 2026 12.39
Kdo si želi plačevanja RTV prispevka ?????
Odgovori
-2
4 6
wsharky
07. 10. 2026 12.41
mi ki ne gledamo nore 24 tv
Odgovori
+0
7 7
Marky331
07. 10. 2026 12.42
Jaz je tudi ne gledam pa vseeno nimam viška denarja za RTV
Odgovori
+3
5 2
Pajo_36
07. 10. 2026 12.47
Model, glede prispevka je posvetovalni referendum, ki NE obvezuje politike za karkoli ! Dejte mal prebrat kdaj, kakšen sploh sistem je !
Odgovori
+1
4 3
zagor2
07. 10. 2026 13.07
ti jo ne rabiš gledat, si že brez nore24 tv dovolj opran
Odgovori
+1
1 0
Kumul
07. 10. 2026 12.38
Najboljši so tej, ki mi vsiljujejo svojo voljo z listki. Na cesti in v nabiralnik. In kar v paketu 4 različne odločitve, kot bi bil ovca, ki čaka striženje.
Odgovori
+5
5 0
jank
07. 10. 2026 12.35
Pridite jutri, v četrtek, 8. oktobra 2026 ob 18.00, v Ljubljano na Trgu republike na koncert proti skrajno desnim neumnostim in vugarnostim, na katerem bodo brezplačno nastopili Joker Out in Kokosy. Luštno bo ! 4 X PROTI! VLADA PADA!
Odgovori
-3
6 9
Kumul
07. 10. 2026 12.51
Svetlana bo tudi!
Odgovori
+1
3 2
rahlo_nepristranski
07. 10. 2026 12.31
4x ZA
Odgovori
+1
8 7
jank
07. 10. 2026 12.36
Seveda za mijećevsko vladno bando, a ne????
Odgovori
+0
5 5
pusi
07. 10. 2026 12.31
To ni referendum, to je IQ test.
Odgovori
+6
6 0
jank
07. 10. 2026 12.24
To je najvišji delež volivcev prvi dan predčasnih glasovanj na vseh referendumih v zadnjih 5. letih (vir: Chatgpt). Veliko večina, ki hodijo na predčasne volitve, so levo usmerjeni volivci. Gremo dalje, ne ostanimo doma! Zaustavimo to skrajno desničarsko norost. VLADA PADA! 4 X PROTI!
Odgovori
-6
5 11
TheFirstCasualtyOfWarisTruth
07. 10. 2026 12.27
Hahahahaha smešen si... 4X ZA boš videl v nedeljo kako z lahkoto bo 4X ZA zapomni si! V nedeljo te čaka streznitev!
Odgovori
+1
8 7
Lepdan123
07. 10. 2026 12.27
Res bo vlada padla, ker si ti proti 4 predlogom. Kva ti špila
Odgovori
+5
7 2
Groucho Marx
07. 10. 2026 13.12
Penzič jank, če se samo spomnimo, kako si se napihoval ob pozneje klavrno propadlem spletnem zbiranju podpisov. 🙈🙉
Odgovori
0 0
devlon
07. 10. 2026 12.22
samo? pa tak pomemben referendum. itak, da 4x proti. Proti korupciji v politiki (t.j., Zmijiću)
Odgovori
-1
6 7
Stajerc22
07. 10. 2026 12.21
A lahko nehate gnjavit z 4x ZA in 4x PROTI, kot da je referendum paket iz Lidla? 😂ŠTIRI VPRAŠANJA. ŠTIRI RAZLIČNE TEME. ŠTIRI LOČENE ODLOČITVE. Ne vem zakaj ne morete razmisljat s svojo glavo.🐑🐑🐑🐑
Odgovori
+6
7 1
Lepdan123
07. 10. 2026 12.27
Točno to!! Praznoglavci
Odgovori
+4
5 1
mbtukaj
07. 10. 2026 12.18
Proti 4 x.
Odgovori
-4
3 7
Stajerc22
07. 10. 2026 12.16
3x za 1x proti
Odgovori
+0
3 3
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