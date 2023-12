'Slovenija bo uspešna s profesionalno, aktivno in motivirano diplomacijo'

"Slovenija bo toliko uspešna pri promociji svojih vrednot in interesov, tako v EU kot Natu ter širši mednarodni skupnosti, kolikor bo sposobna svoja stališča, ideje in predloge predstaviti na razumljiv in jasen način," je poudarila.

Uspeh diplomacije se bo po ministričinih besedah meril tudi po tem, koliko bo uspela pritegniti mlade in ustvarjati ugodne delovne in življenjske pogoje tudi za družine diplomatov v tujini.

Izpostavila je tudi, da so stališča do ruske agresije in bližnjevzhodnega konflikta jasna in konsistentna. To so spoštovanje mednarodnega in humanitarnega prava, nedotakljivost meja, zaščita civilistov in najbolj ranljivih skupin ter spoštovanje človekovih pravic. "Palestinci zaslužijo svojo državo, Izraelci pa varnost. Oboji pa morajo sobivati drugi ob drugih," je poudarila ministrica.

Svet se neprestano spreminja, a hitrost, intenzivnost in obseg teh sprememb so trenutno brez primere, vladavino mednarodnega prava pa vse bolj izpodriva vladavina moči, je poudarila ministrica in kot primera navedla Ukrajino in palestinska ozemlja. Izhod iz te situacije ministrica vidi v krepitvi zaupanja v mednarodnopravni sistem in funkcionalnih mednarodnih institucijah.

Pojasnila je, da jo številni, ne samo predsedniki, tudi podjetniki, predstavniki mednarodnih nevladnih organizacij, vplivni posamezniki, visoki funkcionarji mednarodnih vladnih organizacij redno sprašujejo za stališča Slovenije, za mnenja, za nasvete in podporo. "Tu imamo veliko prostora za prepričevanje in zagovorništvo, ko gre za promocijo idej, vrednot, interesov, koristnih za državo," je poudarila.

EU mora po mnenju ministrice postati samozavesten agent sprememb, predvsem pa moramo kot EU biti bolj aktivni pri promociji naših vrednot in norm. Da bi to dosegli, se mora EU spremeniti navznoter in izboljšati učinkovitost odločevalskih procesov. Zato se je Slovenija pridružila razmisleku skupine držav o možni razširitvi odločanja s kvalificirano večino tudi na področju zunanjih zadev.

Poudarila je, da se zavzema tudi za krepitev parlamentarne komponente diplomacije. "S številnimi parlamenti, mednarodnimi organizacijami in njihovimi delovnimi telesi DZ enakovredno sodeluje na več srečanjih ter predstavlja in zagovarja naša stališča" je dejala.

Opozorila jih je, da bo v prihodnje veliko preizkušenj, zato bo zelo pomembno, da bodo v vseh diplomatsko-konzularnih predstavništvih držali skupaj, morebitna nesoglasja pa čim prej odpravili. "Podrejanje države lastnim interesom in kapricam pomeni njeno slabitev in nespoštovanje, tega pa si v teh nemirnih časih resnično ne moremo privoščiti," je posvarila.

Zagotovila je, da bo DZ tudi v prihodnosti budno in zavzeto spremljal razmere v Ukrajini ter Izraelu in na palestinskih ozemljih in si po svojih močeh prizadeval za mir. Ob tem je opozorila, da v luči vremenskih ujm in nasilnih konfliktov v svetu nastajajo novi centri politične, gospodarske in vojaške moči. Ti delujejo na temelju partikularnih interesov po poti grobega tekmovanja, ki poglablja konfliktnost in antagonizme.

"Zato je potrebno povrniti globalno reakcijo na nasilje in doseči globalne premike," je poudarila. Dodala je, da si morajo vsi politični in gospodarski akterji prizadevati za krepitev pooblastil ZN za tiste institucionalne mehanizme in instrumente, ki so sposobni preprečevati nasilje.

Po oceni Klakočar Zupančičeve izvolitev Slovenije v Varnostni svet ZN daje novo spodbudo za razpravo o ustreznem položaju in vlogi tega organa ZN, pa tudi Generalne skupščine ZN pri zagotavljanju miru in varnosti v kompleksnem mednarodnem varnostnem okolju.