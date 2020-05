Prvi dan maratona nadzora hitrosti: izstopajo posamezniki z velikimi prekoračitvami

Prvi dan maratona nadzora hitrosti so policisti na območju štirih policijskih uprav ugotovili 527 prekoračitev. Dan je minil z zgolj eno hujšo prometno nesrečo, življenje poškodovanega pa ni ogroženo. "Zadovoljni smo, da večina voznikov spoštuje omejitve in vozi odgovorno. Vseeno pa se najdejo takšni, ki z velikimi prekoračitvami hitrosti resno ogrožajo svojo varnost in varnost drugih udeležencev," so sporočili policisti. Eden takšnih je bil voznik, ki je v naselju, kjer je omejitev hitrosti 50 km/h, vozil 95 km/h. Rezultati so sicer slabši od lanskega leta.

Policisti so v sredo v 12-urnem nadzoru, ki je potekal na območju štirih policijskih uprav (Ljubljana, Kranj, Koper in Maribor), ugotovili 527 prekoračitev hitrosti, in sicer:

- 55 na cestah zunaj naselja,

- 180 na avtocestah in hitrih cestah ter,

- 292 v naseljih.



317 voznikov so obravnavali na kraju, 210 lastnikom vozil pa bodo obvestila o kršitvi oziroma plačilne naloge poslali po pošti. icon-expand Na preostalih štirih policijskih upravah so se nadzoru hitrosti pridružili ob rednem delu. FOTO: PU Maribor Ugotovitve: večina vozi odgovorno, izstopajo pa posamezniki z velikimi prekoračitvami Kljub temu da je večina voznikov prilagodila hitrost in je vozila v skladu z omejitvami, še vedno izstopajo posamezniki, opozarjajo policisti, ki so navedli tudi nekaj primerov: - voznik je v naselju, kjer je omejitev hitrosti 50 km/h, vozil s hitrostjo 95 km/h

- na avtocesti je voznik vozil s hitrostjo 189 km/h

- na delu avtoceste, kjer je omejitev hitrosti 110 km/h, je voznik vozil 163 km/h

- na hitri cesti, kjer je omejitev hitrosti 80 km/h, je voznik vozil s hitrostjo 141 km/h icon-expand Na avtocesti je eden od voznikov vozil s hitrostjo 189 km/h. FOTO: Policija Prvi dan minil z zgolj eno hujšo prometno nesrečo Obravnavali so tudi voznika, ki je v naselju prekoračil hitrost, potem pa so z indikatorjem alkohola ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola (rezultat 0,97 mg/l). Kljub vsemu policisti z zadovoljstvom ugotavljajo, da so se včerajšnje aktivnosti odrazile v dobri prometni varnosti, saj je policija obravnavala le eno prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, poškodovana oseba pa ni življenjsko ogrožena. "Zadovoljni smo, da večina voznikov spoštuje omejitve in vozi odgovorno. Vseeno pa se najdejo takšni, ki z velikimi prekoračitvami resno ogrožajo svojo varnost in varnost drugih udeležencev," so zapisali in znova pozvali, vozite previdno, le skupaj lahko poskrbimo, da bodo naše ceste varne za vse! PREBERI ŠE Maraton nadzora hitrosti: preverite, na katerih lokacijah bodo merili policisti Rezultati nekoliko slabši kot pred leti V letu 2019, ko je maraton nadzora hitrosti potekal na vseh policijskih upravah hkrati, je bilo ugotovljenih 862 kršitev, medtem ko so letos v prvem dnevu (ko je poostren nadzor potekal le na štirih policijskih upravah) ugotovili 527 kršitev. "Zato voznike ponovno pozivamo, naj vožnjo prilagodijo omejitvam hitrosti in razmeram na cestah, da bomo ob koncu današnjega dne lahko vsi zadovoljno ugotovili, da je bilo kršitev, povezanih s prekoračitvijo hitrosti, manj kot pretekla leta," so še pozvali.