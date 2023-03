Prvi dan meteorološke pomladi v znamenju nove snežne pošiljke in močne burje

Vstopili smo v meteorološko pomlad, toda vreme marsikje ostaja še povsem zimsko. Na Primorskem se je spet precej okrepila burja, višje ležečim krajem pa se obeta nova snežna pošiljka.

Vzhod in jug Slovenije so že zgodaj zjutraj zajele rahle padavine. Te se bodo popoldne nekoliko okrepile in se do večera razširile nad večji del države. Ker bo k nam dotekal za spoznanje toplejši zrak, bo po nižinah večinoma deževalo ali pa se bosta mešala dež in sneg, ves čas pa bo snežilo nad okoli 500 metrov nadmorske višine, kjer lahko do konca dneva predvsem na Kočevskem, Dolenjskem in v Beli krajini zapade od pet do 10, nad 800 metrov lokalno morda tudi 15 centimetrov snega.

icon-expand Na Kočevskem že sneži. FOTO: Promet.si

Padavine se bodo nadaljevale v noč na četrtek, ko bodo lahko okoli 10 centimetrov snega dobili tudi v višjih legah preostalega dela države, medtem ko bodo nižje ležeči kraji predvidoma ostali kopni ali pa jih bo le malo "pocukralo". Na Primorskem se je ponoči spet precej okrepila burja. Na izpostavljenih mestih bodo najmočnejši sunki do četrtka zjutraj dosegali hitrost okoli 120 kilometrov na uro. Drugod bo pihal okrepljen severovzhodni veter. Jutri dopoldne bodo rahle padavine povsod ponehale. Na zahodu se bo zjasnilo, drugod bo še oblačno. Burja bo slabela in do večera v večjem delu Primorske ponehala, prav tako tudi severovzhodni veter drugod po državi. Ob koncu tedna bo k nam dotekal toplejši zrak. V petek bodo še prevladovali oblaki, v soboto pa se bo v večjem delu Slovenije zjasnilo. Popoldanske temperature bodo marsikje presegle 10 stopinj Celzija. A toplejše vreme najverjetneje ne bo vztrajalo prav dolgo, saj se nam po trenutnih napovedih že v začetku prihodnjega tedna spet obeta ohladitev, možna je tudi nova snežna pošiljka.

icon-expand Desetdnevna napoved za Slovenijo FOTO: Arso

Od snega in hudega mraza do že skoraj poletnih temperatur Takšno vreme, ki nam ga bodo prinesli prvi pomladni dnevi, seveda ni nič neobičajnega. Menjave vreme iz toplega v hladno in tudi obratno so ravno v drugi polovici februarja in v marcu pogosto najizrazitejše. V tem delu leta namreč sonce hitro pridobiva na moči, zato lahko ob jasnem vremenu in zračni masi, ki se k nam razširi iznad Sredozemlja in Severne Afrike, po nižinah izmerimo že skoraj poletne temperature. Hkrati pa so noči še dovolj dolge, da lahko ob spustu mrzlega zraka, ki ga je ravno ob koncu zime in na začetku pomladi nad polarnimi predeli običajno največ, beležimo tudi še zelo nizke temperature zraka. Tako ni nič nenavadnega, če marca in aprila tudi nižine še pobeli sneg, v preteklosti se je to nekajkrat zgodilo celo maja. Na srečo ima spomladanski sneg običajno le kratek rok trajanja in že kmalu spet nastopijo toplejši dnevi.

icon-expand Zvončki FOTO: AdobeStock