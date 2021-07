Skoraj 25.000 volivcev oddalo glas na predčasnem glasovanju prvi dan

Na prvi dan predčasnega glasovanja na referendumu o noveli zakona o vodah je glas oddalo 24.697 volivcev oziroma 1,45 odstotka vseh volilnih upravičencev, so sporočili z Državne volilne komisije. Tisti, ki se v nedeljo ne bodo mogli udeležiti glasovanja, lahko svoj glas oddajo predčasno še danes in v četrtek med 7. in 19. uro na 92 voliščih po državi.

Volivci lahko glasujejo predčasno samo na tisti okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, torej kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče. Predčasno glasovanje z nekaterimi izjemami večinoma poteka na sedežih okrajnih volilnih komisije. icon-expand Predčasno glasovanje o zakonu o vodah. FOTO: Aljoša Kravanja PREBERI ŠE Rok za prijavo za glasovanje na domu ali voliščih omnia se izteka Med izjeme sodi vseh 14 volilnih okrajev na območju Upravne enote Ljubljana, saj predčasno glasovanje za vse okraje poteka na Gospodarskem razstavišču v dvorani Kocka. Po drugi strani pa so v Mariboru, kjer so predčasne volitve doslej potekale na skupni lokaciji, volišča za predčasno glasovanje tokrat na sedmih lokacijah znotraj posameznih volilnih okrajev. Z Državne volilne komisije so danes sporočili, da je prvi dan predčasnega glasovanja glas oddalo 24.697 volivcev oziroma 1,45 odstotka vseh volilnih upravičencev. Za primerjavo: prvi dan predčasnega glasovanja na ponovljenem referendumu o zakonu o drugem tiru je pred štirimi leti glasovalo 2541 volivcev oziroma 0,15 odstotka vseh volilnih upravičencev. PREBERI ŠE Prvi dan predčasnega glasovanja na referendumu o noveli zakona o vodah velika gneča icon-expand