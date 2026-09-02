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Slovenija

Lov na 40.000 podpisov, začetek zaznamovale težave z eUpravo

Ljubljana, 02. 09. 2026 09.38 pred 1 uro 2 min branja 20

Avtor:
STA L.M.
Začetek zbiranja podpisov 'Proti razkroju Slovenije'

Sindikalne centrale so prvi dan zbiranja podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zbrale več kot desetino potrebnih 40.000 podpisov. Na spletni strani Proti razkroju Slovenije je trenutno navedena številka 4622 podpisov, a k temu še niso dodani tisti, oddani na upravnih enotah. Začetek zbiranja pa so zaznamovale tudi težave pri oddaji podpisov prek portala eUprava.

Sindikati so tako vsaj sodeč po izplenu prvega dne uspešno na poti k cilju, da bodo potrebno število podpisov zbrali bistveno prej kot v skupno 35 dneh, kolikor jih imajo na voljo.

Prvi dan so se sicer na družbenih omrežjih pojavljala opozorila o težavah pri oddaji podpisov prek portala eUprava. Da zaznavajo težave, ki niso omejene zgolj na oddajanje elektronskih podpisov v podporo razpisu zakonodajnega referenduma, so navedli na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo. "Zadevo obravnavamo prednostno in si prizadevamo za čimprejšnjo odpravo motenj ter zagotovitev nemotenega delovanja storitev," so zagotovili.

Začetek zbiranja podpisov 'Proti razkroju Slovenije'
Začetek zbiranja podpisov 'Proti razkroju Slovenije'
FOTO: Bobo

Sindikati podpise zbirajo, ker so prepričani, da pri interventnem zakonu ne gre za zakon za razvoj Slovenije, ampak za zakon za njen razkroj. Njihov argument je, da zakon daje le peščici tistih z najvišjimi plačami, medtem ko večini jemlje, predvsem pa ogroža javna sredstva za delovanje ključnih družbenih sistemov.

Zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije so še pred vzpostavitvijo nove vlade pripravili poslanci NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice. V DZ je bil sprejet 11. maja, glasove zanj pa so prispevali tudi v SDS.

Začetek zbiranja podpisov 'Proti razkroju Slovenije'
Začetek zbiranja podpisov 'Proti razkroju Slovenije'
FOTO: Bobo

Predlagatelji so nasprotno kot sindikati prepričani, da zakon vsem nekaj daje in nikomur nič ne jemlje. Tako kot gospodarska združenja ga vidijo tudi kot prvi pomemben korak k izboljšanju poslovnega okolja in k hitrejšemu razvoju države. Predlagatelji so kritični do sindikatov, ki da želijo odžirati koristi, ki jih zakon prinaša ljudem, in želijo državo vrniti v stare čase socializma.

Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica ter zunajparlamentarna stranka Prerod so medtem enotno podprle sindikalna prizadevanja za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Napovedale so tudi sodelovanje pri zbiranju podpisov.

referendum sindikati interventni zakon podpisi

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KOMENTARJI20

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Andrej 007
02. 09. 2026 10.52
In tisti ki že 36 let razkrajajo državo so naenkrat proti "razkroju"...Butalepress.
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0 0
Prelepa Soča
02. 09. 2026 10.44
Pojma nimam, zakaj gre, se tudi ne bom poglabljal v to. Po mojem je enako, kot je bilo pred leti z vodami, ko so nevedni narod fino zavedli. Jaz na take referendume NE HODIM, nočem izgubljati mojega časa, da bi se poglobil v zadevo, da bi sploh vedel, zakaj gre. Sem prepričan, da je takih, kot sem jaz, najmanj 90%, ki rinejo tako na podpisovanje nečesa, o čemer nimajo pojma, kot na taiste referendume. Ne vem, zakaj tako mastno plačujemo ljudi, ki se na to spoznajo, zato so v vladi in na drugih, /pre/dobro plačanih stolčkih. Nočejo prevzeti odgovornosti, ko napačno odločajo, zato prevalijo probleme na neuke ljudi.
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+4
5 1
Banion
02. 09. 2026 10.39
vsemogoče težave se bodo pojavile smao da ne bi bilo referenduma
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+0
2 2
Mio56
02. 09. 2026 10.34
Tezave al nacrtno blokiranje zbiranja podpisov a??
Odgovori
-1
5 6
ROMELS
02. 09. 2026 10.31
Če upokojenci ne bodo imeli nič od tega zakona,( imeli naj bi samo zaposleni in nezaposleni), mu bodo nasprotovali. Potem zakon 100% pade.
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-1
2 3
Mio56
02. 09. 2026 10.35
Kaj tocno bodo od tega pa imel zaposleni? Mislem zaposleni navadna raja ne direktorcki nastavljeni strankarsko…..mogoce bodo mel 20€ vec na mesec….medtem pa njihovi sefi tudi po 20000€ vec vsak mesec….
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+2
6 4
Slovenecsem
02. 09. 2026 10.25
Podpise zbirajo levi brezdelneži, ni mi jasno kdo bo za višje davke. Upajmo, da bo narod ZA nižje davke, nižje cene živil, ZA ukinitev prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence, to vse je v prid navadnim ljudem. Torej smo ZA!!!!!!!!
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+2
9 7
Frotirka
02. 09. 2026 10.35
ne zavajajte, prosim.
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+1
5 4
V.Sam
02. 09. 2026 10.35
Proti nimam se odgovora.
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-1
1 2
Tomy1
02. 09. 2026 10.17
Raja , ki se podpisuje in postopa okrog pač po večini ne "dela" ! Podpisat se pa nekako še zna .... Gladko boste spet "potegnil' ta kratko" !
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+3
11 8
mali.mato
02. 09. 2026 10.12
Lahko zberete podpise, referendum pa boste izgubili.
Odgovori
+2
11 9
Aijn Prenn
02. 09. 2026 10.28
Mal počakaj, ne prehitro...
Odgovori
+0
4 4
V.Sam
02. 09. 2026 10.11
Prosim povejte če plačam za prehrano mesečno 500€, koliko bom plačal ali prihranil z interventnim zakonom, in če dobim 1000€ plače koliko bom dobil več?
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+9
9 0
Mio56
02. 09. 2026 10.36
450€ po novem in 1010€ po novem….super racunica ane? Pa se to zgolj in samo ce bos kupoval zgolj in samo znizane izdelke in se vsemu ostalemu odpovedal 🤣
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-2
0 2
Majzelj
02. 09. 2026 10.09
Plačani iz proračuna bi imeli radi vedno več, gospodarstvo pa da jim čim manj vzamejo. Nekako bo to treba uskladiti. Vsekakor pa je najprej treba vrednotiti delo in ne nagrajevati nedelo, kjer koli človek dela!
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+7
8 1
Bad Minton
02. 09. 2026 10.07
Kdor bo glasoval proti, je proti nižjim davkom in proti gospodarski konkurenčnosti. Kakšen folk je to ??
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+3
11 8
mali.mato
02. 09. 2026 10.11
Jelinčič je pred časom rekel, da butast.
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+2
6 4
Frotirka
02. 09. 2026 10.36
takšen, ki ne naseda populističnim izjavam in zna ramišljati s svojo glavo
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+2
4 2
Mio56
02. 09. 2026 10.37
Dej si preber zakon in vklopi preprosto kmecko pamet…pa bos videl da navadni zaposleni nebodo prov nic na bolsem…
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-2
2 4
OmniLiberalec42
02. 09. 2026 10.54
Res nevem zakaj se tako trudijo z imenovanjem zakonov in temi političnimi zapisi pa strankami pa nevem kaj, ko bi lahko imenovali samo "Ta dober zakon ki prinaša dobre stvari" ali pa "ta dobra stranka ta dobrih ljudi".. politika bi bila potem veliko lažja..
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0 0
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