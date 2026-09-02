Lov na 40.000 podpisov, začetek zaznamovale težave z eUpravo

Sindikati so tako vsaj sodeč po izplenu prvega dne uspešno na poti k cilju, da bodo potrebno število podpisov zbrali bistveno prej kot v skupno 35 dneh, kolikor jih imajo na voljo. Prvi dan so se sicer na družbenih omrežjih pojavljala opozorila o težavah pri oddaji podpisov prek portala eUprava. Da zaznavajo težave, ki niso omejene zgolj na oddajanje elektronskih podpisov v podporo razpisu zakonodajnega referenduma, so navedli na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo. "Zadevo obravnavamo prednostno in si prizadevamo za čimprejšnjo odpravo motenj ter zagotovitev nemotenega delovanja storitev," so zagotovili.

Začetek zbiranja podpisov 'Proti razkroju Slovenije' FOTO: Bobo

Sindikati podpise zbirajo, ker so prepričani, da pri interventnem zakonu ne gre za zakon za razvoj Slovenije, ampak za zakon za njen razkroj. Njihov argument je, da zakon daje le peščici tistih z najvišjimi plačami, medtem ko večini jemlje, predvsem pa ogroža javna sredstva za delovanje ključnih družbenih sistemov. Zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije so še pred vzpostavitvijo nove vlade pripravili poslanci NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice. V DZ je bil sprejet 11. maja, glasove zanj pa so prispevali tudi v SDS.

Začetek zbiranja podpisov 'Proti razkroju Slovenije' FOTO: Bobo