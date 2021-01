Prvi dan večina upoštevala novo prepoved prehitevanja

Na avtocestah so bile okrepljene policijske ekipe, ki so poostreno nadzorovale voznike tovornjakov. Ti namreč odslej na avtocesti od Šentilja do Kopra ne smejo več prehitevati med šesto uro zjutraj in šesto zvečer. Prehitevajo lahko le na odsekih s tremi voznimi pasovi. Poleg policijskih mobilnih ekip so prekrškarje spremljali tudi iz zraka s helikopterjem. Prvi dan ugotavljajo, da večina upošteva prepoved prehitevanja, našli so pa tudi nekaj takšnih, ki novim pravilom niso sledili.

