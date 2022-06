Prvi delovni teden nove vlade: najprej se bo lotila zaposlitev

Vlada je na svoji prvi seji sprejela sklep, po katerem morajo ministrstva do torka pripraviti pregled vseh zaposlitev od 1. januarja 2020 do dneva zaprisege Golobove vlade. Obdobje sicer zajema tudi čas vlade pod vodstvom Marjana Šarca, saj bo po Golobovih besedah zajeto obdobje med drugim pokazalo, kakšni vzorci zaposlovanja, napredovanja in nameščanja kadrov so bili uporabljeni ob koncu Šarčeve vlade in kakšni v vladi pod vodstvom Janeza Janše. "To je najbolj transparenten način prikaza tega, ali je prišlo do odstopanj od ustaljenih norm," je prepričan.

Zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan pa je v petek napovedal, da bodo do srede pripravili napovedani predlog interventnega zakona, preko koalicije pa nato sprožili ustrezne postopke v državnem zboru. Za ta teden je napovedal tudi sestanek z vsemi deležniki na primarni ravni zdravstva in zdravstvene nege. Predloge, ki so vezani na interventni zakon, bodo kasneje predstavili na novinarski konferenci.

Po poročanju medijev je ministrstvo za gospodarstvo že pripravilo analizo podražitev pri nas in ukrepov, ki jih za preprečevanje draginje sprejemajo v drugih državah, z njo pa bo seznanilo predsednika vlade. Ta teden bi bi bilo lahko tako že znano kaj več o tem, kako se bo vlada lotila te problematike.