Prvi dnevi decembra bodo zimski s sneženjem

Nova zaloga mrzlega zraka se bo nad naše kraje spustila sredi prihodnjega tedna. Takrat bo ob nastanku ciklona nad severnim Sredozemljem večji del Slovenije prekrila vsaj tanka snežna odeja, v igri pa je predvsem na Notranjskem, Kočevskem in Gorenjskem tudi večja količina snega. Vse bo odvisno od tega, kako se nam bo uspel približati ciklon in koliko časa se bo zadrževal v naši bližini, kar pa se danes še ne da z dovolj veliko zanesljivostjo napovedati.

Zakaj je bil november tako suh in kaj se bo v začetku decembra spremenilo?

Čeprav smo novembra vajeni obilnih padavin, pa je bilo letos drugače, zadnje tedne je zaznamoval precej ustaljen vremenski vzorec. Cikloni z oblaki in padavinami so se večji del meseca pomikali nad severno Evropo. Edini večji padavinski dogodek smo pri nas v tem mesecu imeli v ponedeljek, 16. novembra, sicer pa smo se nahajali pod vplivom območja visokega zračnega tlaka, katerega središče je bilo pogosto v bližini naših krajev. V gorah so bili zadnji štirje tedni za ta čas neobičajno sončni in topli. Na Kredarici je temperatura presegla dolgoletno povprečje za kar štiri stopinje Celzija. Povsem drugače je bilo po nižinah, kjer večjih temperaturnih odstopanj nismo beležili, saj so se tu ob odsotnosti močnejših vetrov pogosto zadrževala t. i. jezera hladnega in vlažnega zraka.

Zaradi zelo suhega vremena v zadnjih tednih dva dneva pred začetkom meteorološke zime sneg prekriva le visokogorje, a je tudi tu snežna odeja skromna. Na Kredarici je bilo včeraj 20 centimetrov snega, kar predstavlja komaj četrtino dolgoletnega povprečja. Povsem drugače je bilo lani, ko je bila snežna odeja ob koncu novembra visoka že skoraj tri metre.