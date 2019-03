Prvi dnevi koledarske pomladi nam prinašajo mrzla jutra in tople popoldneve

Ob 22. uri in 58 minut bo nastopilo enakonočje, s katerim se bo na severni polobli začela koledarska pomlad. Ta letni čas je poln nepredvidljivih vremenskih razmer, a nas bo vsaj v začetku razvajal s soncem in ob popoldnevih s prijetnimi temperaturami. Le jutra bodo sprva še zelo hladna z možnostjo pozebe ponekod na Primorskem.

Enakonočje nastopi, ko žarki Sonca pravokotno posvetijo na ekvator, kar pomeni, da obe polovici Zemlje prejmeta povsem enako količino Sončeve energije. Kljub enakonočju smo se dejansko najbolj enaki dolžini dneva in noči pri nas približali že v ponedeljek, danes pa bo od sončnega vzhoda do zahoda minilo že 12 ur in 8 minut. Razlika nastane zaradi ukrivljanja Sončeve svetlobe v Zemljini atmosferi, ki deluje kot leča in povzroča, da Sonce na nebu vidimo višje, kot je v resnici. To pomeni, da ga vidimo tudi, ko se nahaja malo pod obzorjem.

Dan nekoliko podaljša ukrivljanje Sončeve svetlobe v Zemljini atmosferi. FOTO: POP TV

Kakšno bo vreme? Prvi dnevi koledarske pomladi nam prinašajo sončno in vse toplejše vreme, za kar bo poskrbelo območje visokega zračnega tlaka, ki se iznad zahodne širi nad srednjo Evropo in naše kraje. Sončen bo tudi zadnji dan zime, le sredi dneva in popoldne bo nad hribi osrednje in vzhodne Slovenije nastalo nekaj kopaste oblačnosti, iz katere se lahko le izjemoma razvije kakšna kratkotrajna ploha. Predvsem na Primorskem bo danes še vetrovno. Pihala bo zmerna burja, ki bo proti večeru slabela. Tukaj bodo najvišje temperature okoli 15 stopinj Celzija. Malo nad 10 stopinj Celzija bo tudi marsikje drugod po državi. Manj toplo bo v Zgornjesavski dolini, kjer bo 8 stopinj Celzija.

Ob popoldnevih nas bodo spremljale visoke temperature. FOTO: iStock