Prvi dnevi koledarske zime prinašajo občutno otoplitev

Danes bo v zahodni in osrednji Sloveniji prevladovalo oblačno ali megleno vreme, na vzhodu pa so mogoča tudi krajša sončna obdobja. Popoldne bo ponekod po nižinah zapihal jugozahodni veter, ki bo najizrazitejši na Štajerskem in v Prekmurju. Tu bodo najmočnejši sunki v večernem času lokalno lahko presegali hitrost 50 kilometrov na uro.

V večjem delu Slovenije bodo današnje najvišje dnevne temperature od 5 do 8 stopinj Celzija. Nekoliko hladneje bo le ponekod na severu države.