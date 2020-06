Prvi dnevi koledarskega poletja prinašajo več sonca in temperature do 30 stopinj

Velika spremenljivost vremena je v zadnjih dneh posledica hladnega in vlažnega zraka v višinah, ki povzroča nastanek krajevnih padavin, predvsem ob popoldnevih tudi neviht z nalivi in sodro. Ker na vreme pri nas ne vpliva fronta, ampak višinsko jedro hladnega zraka, krajevne padavine v zadnjih dneh nastajajo zelo naključno in se zaradi šibkih višinskih vetrov le počasi premikajo, kar ima za posledico velike razlike v vremenu med posameznimi kraji in regijami.

Pred nami toplejši, a tudi vetrovni dnevi

Območje nestabilnega vremena se bo v prihodnjih dneh pomikalo proti vzhodu in izgubljalo vpliv na vreme pri nas, nad naše kraje pa se bo širilo območje visokega zračnega tlaka z zelo toplim zrakom, kar nam prinaša vsaj nekaj dni suhega vremena. Jutri bodo sicer prevlado na nebu marsikje še imeli oblaki, v krajih ob meji s Hrvaško in Madžarsko lahko pade tudi še kakšna kaplja dežja, od ponedeljka do srede pa pričakujemo sončno vreme s popoldanskimi temperaturami, ki bodo v najtoplejših krajih vzhodne in osrednje Slovenije ter na Primorskem dosegale okoli 30 stopinj Celzija. Se bodo pa naši kraji nahajali le na obrobju vpliva območja visokega zračnega tlaka, zato bo marsikje pihal okrepljen severni veter. Na izpostavljenih mestih Štajerske in Prekmurja bodo v ponedeljek najmočnejši sunki severnika dosegali hitrost okoli 70 kilometrov na uro.