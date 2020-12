Prvi dnevi leta 2021 Gorenjski prinašajo novo pošiljko snega

Po nekaj dneh obilnega sneženja se bo leto 2020 v alpskih dolinah poslovilo s pravo zimsko pravljico. Območje Rateč in Kranjske Gore prekriva skoraj meter debela snežna odeja, na območju Jesenic in Bohinja pa je snega okoli pol metra. Na prehodu v novo leto je bilo tu nazadnje podobno veliko snega pred 12 leti, za novo leto 1971 pa je bilo snega še več, v Ratečah kar 107 centimetrov. Več kot meter snega je bilo tu tudi za novo leto 1951 (105 centimetrov) in 2006 (101 centimeter). Letošnji prehod v novo leto bo torej na območju zahodne Gorenjske s snegom med bolj radodarnimi, povsem drugače pa bo drugod po Sloveniji, kjer bomo v novo leto marsikje že šesto leto zapored vstopili brez snežne odeje.

Prvi dnevi leta 2021 bodo oblačni z občasnimi padavinami, v alpskih dolinah bo snežilo

Ponoči so se v večjem delu Slovenije, z izjemo severovzhoda, spet pojavljale padavine, ki bodo dopoldne postopno ponehale. Oblačnost se bo čez dan vse bolj umikala jasnemu nebu. Najprej se bo sonce pokazalo v severni in zahodni Sloveniji, popoldne pa postopno tudi drugod. Za konec decembra bo kar toplo. V večjem delu države bodo popoldanske temperature od 5 do 7, na Primorskem okoli 10 stopinj, v alpskih dolinah pa bo kakšna stopinja nad ničlo.

Izboljšanje vremena bo le kratkotrajno, saj bo že ponoči nad severnim Sredozemljem nastal nov ciklon, ki bo v prvih dneh leta 2021 vplival tudi na vreme pri nas. Jutri bo v zahodni, osrednji in južni Sloveniji oblačno z občasnimi padavinami. V krajih nad okoli 700 metrov nadmorske višine bo snežilo in zapade lahko od 10 do 20 centimetrov snega, nižje pa bo večinoma deževalo. Nekoliko prijaznejša slika bo na vzhodu države, kjer bo popoldne marsikje zapihal jugozahodni veter in tu bo lahko tudi nekaj sonca. Popoldanske temperature bodo v večjem delu zahodne in osrednje Slovenije nekaj stopinj nad ničlo, na vzhodu in ob morju pa bo od 8 do 12 stopinj Celzija.