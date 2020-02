Prvi dnevi marca bodo vremensko nestabilni, v hribih bo zapadlo veliko snega

V nedeljo vstopamo v večdnevno obdobje nestanovitnega vremena, saj nas bodo prešle kar tri vremenske fronte, ki nam bodo prinesle oblake in padavine. Hladna zračna masa se bo večji del padavinskega dogodka zadrževala na severni strani Alp, zato se bo meja sneženja le na območju Julijskih Alp občasno lahko spustila do dolin, zelo zimsko pa bo v hribih, kjer bo nad nadmorsko višino okoli 1500 metrov do sredine prihodnjega tedna zapadlo veliko novega snega.

Februar se končuje, skupaj z njim pa se za nekaj časa poslavlja tudi obdobje stabilnega vremena. Atlantsko obalo je že ponoči dosegla hladna fronta. Ta bo ob nadaljnjem pomikanju proti vzhodu nad severnim Sredozemljem povzročila nastanek manjšega ciklona, ki bo tudi vzrok za oblačen in deževen začetek marca. Še pred fronto se bo danes čez dan krepil jugozahodni veter. Njegovi najmočnejši sunki bodo na izpostavljenih mestih Štajerske in Prekmurja zvečer presegali 70 kilometrov na uro, zato je Arso za ta del države izdal drugo najvišjo, oranžno stopnjo vremenske ogroženosti. Tako močan veter lahko namreč lomi veje in podira nekatera drevesa, lahko odnaša tudi kritino s streh.

Oranžno opozorilo pred močnim vetrom FOTO: Arso

Oblačnost se bo gostila in širila proti vzhodu Oblačnost, ki je že prekrila zahodno Slovenijo, se bo tekom dneva gostila in počasi širila proti vzhodu. V hribovitih krajih, predvsem na območju Snežnika in Julijskih Alp, bo proti večeru že rahlo deževalo ali rosilo. Najvišje dnevne temperature se bodo na jugu gibale od 10 do 13, na severu pa od 5 do 9 stopinj Celzija.

Vremenska napoved za soboto FOTO: POP TV

Sledijo trije oblačni in deževni dnevi V marec bomo vstopili z oblaki in jugozahodnim vetrom. Padavine na zahodu se bodo dopoldne okrepile in postopno razširile nad vso državo. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 1000 in 1300 metrov, nižje le na skrajnem severozahodu Slovenije, kjer bo ob močnejših padavinah lahko snežilo do dolin. Zvečer bodo padavine slabele in ponehale, prav tako se bo polegel tudi veter. Temperature bodo v višje ležečih alpskih dolinah le malo nad ničlo, drugod se bodo gibale od 6 do 12 stopinj Celzija.

Vremenska napoved za nedeljo FOTO: POP TV

Po kratkotrajni prekinitvi se bodo padavine v ponedeljek čez dan spet vrnile. Najprej bodo zajele zahodne in osrednje kraje, zvečer in v noči na torek pa se bodo širile proti vzhodu. Kljub padavinam bo razmeroma toplo, saj bo pihal jugozahodni veter. Zjutraj bo okoli 5, sredi dneva in popoldne pa v večjem delu države od 10 do 15 stopinj Celzija.

Vremenska napoved za ponedeljek FOTO: POP TV

Tudi torek bo bolj kot ne oblačen z občasnimi padavinami. Zapihal bo severovzhodni veter, s katerim bo k nam dotekal za okoli 5 stopinj Celzija hladnejši zrak. Meja sneženja, ki bo v ponedeljek na nadmorski višini 1500 metrov, se bo v torek spustila na okoli 800 metrov. Nekoliko bolj stabilno vreme bo predvidoma v drugi polovici tedna, čeprav tudi takrat povsem brez dežnih kapelj ne bo šlo.

Kateri kraji bodo prejeli največ padavin? Zaradi pogostega jugozahodnega vetra bo največ padavin, tudi nad 150 litrov na kvadratni meter, do sredine prihodnjega tedna padlo v hribovitem svetu zahodne Slovenije, še zlasti na območju južnih in zahodnih Julijskih Alp. Le nekoliko manjša bo količina padavin na območju Snežnika. Precej padavin bo tudi na Koroškem, Notranjskem in Primorskem, občutno manj pa na vzhodu države, in sicer v pasu med Posavjem in Pomurjem, kjer skupna količina dežja marsikje ne bo presegla 20 litrov na kvadratni meter.

Zaradi velike količine padavin se bo v gorah močno povečala nevarnost proženja snežnih plazov. FOTO: Arso