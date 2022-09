Prvi uradni predsedniški kandidaturi: Gregor Bezenšek in Janez Cigler Kralj

Državna volilna komisija je kmalu po vložitvi potrdila, da je zbral dovolj podpore volivcev, s čimer je postal prvi uradni kandidat za naslednika Boruta Pahorja . "Moje glavno sporočilo te kampanje je definitivno sodelovanje v notranji politiki. Vsak pljunek z leve proti desni ali z desne proti levi – morate se zavedati – to je pljunek v obraz lastnemu narodu," je še jasen Bezenšek.

Zdaj gre zares. Prve pakete podpore volivcev je na sedež DVK v družinskem vzdušju prinesel neodvisni Gregor Bezenšek: "Ideološko neobremenjen, torej človek brez političnega ali kakršnega koli drugačnega ozadja in to je očitno ljudem všeč," pravi.

Burno je tudi pri socialnih demokratih, ki so v zadnjem hipu in po preobratu, ko je kazalo, da bodo brez svojega kandidata, znova v resnih pogovorih za nominacijo Milana Brgleza. "Govoric ne komentiramo," pravijo v evroposlančevem ožjem krogu, stranka pa se je popolnoma zavila v molk. Za razliko od krščanskih demokratov, ki so kot drugi vložili kandidaturo, ki po njihovo povečuje možnost drugega kroga za desnosredinskega kandidata.

Matej Tonin, predsednik Nove Slovenije, pa je jasen: "Z njegovo kandidaturo se bodo volivci, ki volijo desno-sredinsko, izdatno udeležili teh volitev. Končno smo dobili kandidata, v katerega tudi verjamejo. Zdi se mi, da smo s tem naredili veliko za demokracijo in tudi za to, da Slovenija končno dobi desno-sredinskega predsednika."

"Ne bi o številkah. Ampak gremo tako, kot smo šli do zdaj, korak za korakom. Organizirano, sistematično. Najprej na drugi krog," pa napoveduje kandidat NSi za predsednika Janez Cigler Kralj.

Njegova konkurenca z desne sredine, poslanec SDS Anže Logar, medtem sporoča, da bo kandidaturo vložil izključno s 5000 podpisi volivcev, torej brez sodelovanja Janševe SDS. Doslej ena glavnih favoritk za zmago Nataša Pirc Musar pa je na spletu zapisala, da je zbrala dovolj podpore volivcev. V kampanjo bo sama vložila zakonsko najvišji dopustni znesek, je dodala. Zakon sicer določa, da lahko organizator porabi največ dobrih 420 tisoč evrov.