Prvi gorenjski naraščaj: risinja Aida ima tri mladičke

Pohodnici z Gorenjske sta sredi avgusta ob gozdni poti na območju Jelovice opazili risinjo in tri risje mladiče. Strokovnjaki projekta LIFE Lynx so potrdili, da se je risinja Aida takrat zadrževala na tem območju. Glede na podatke, pridobljene s pomočjo njene telemetrične ovratnice, so mladiči stari dober mesec dni.

Zoisa in Aido, prvi risji par, ki je aprila na Jelovico prispel iz Romunije, so lovci iz prilagoditvene obore izpustili v začetku pomladi. Kosmata Romuna sta se v gosteh pri lovcih očitno počutila tako dobro, da je trajalo kar 15 minut, preden sta odšla reševat slovenske rise pred izumrtjem. V okviru projekta LIFE Lynx so jih v Sloveniji do zdaj skupno izpustili šest. V kratkem pa so se tem šestim v naravi Triglavskega narodnega parka pridružili še trije. Kot kaže, je projekt uspešen, saj se kar nizajo zgodbe o risjih podmladkih, tokrat pa vesele novice prihajajo z Gorenjske.

Pohodnici z Gorenjske sta na območju Jelovice videli tri risje mladiče in njihovo mamo Aido, ki je bila preseljena iz Romunije. Srečni pohodnici, ki sta videli ta redek prizor, sta s projektom LIFE Lynx delili izkušnjo ter fotografije mladičev in njihove mame. “Najprej sva mislili, da gre za mlade lisice, ampak hitro sva ugotovili, da so risji mladiči. Presenečenje je bilo še toliko večje, ko sva videli tudi njihovo mamo, ki je mlade rise prenesla na varno. Dogajanje sva opazovali z varne razdalje, da risov ne bi preveč vznemirjali,” sta povedali Mateja Mohorič in Petra Lorber.