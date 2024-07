Prvi jadralni padalec: S sabo smo vzeli žago, če bi me bilo treba reševati z drevesa

Letos mineva 42 let, odkar je prvi Slovenec poletel z jadralnim padalom. To je bil danes 64-letni Dare Svetina iz Koritnega pri Bledu, tedanji član jugoslovanske padalske reprezentance. Ker pravega jadralnega padala niso imeli, so na Dobrčo odnesli enega od klasičnih padal, ga razstavili in upali, da bo poletelo.

V rubriki Vaš svet v oddaji Svet na Kanalu A boste danes spoznali pionirje slovenskega jadralnega padalstva. Takrat 22-letni Dare Svetina je bil vesel, da mu je uspelo že v prvem poskusu prijadrati do doline, a klasični padalec večjega smisla v jadranju ni videl: "V klasičnem padalstvu je ves čar v prostem padu, ko se enkrat odpre padalo, je to le prevozno sredstvo, da se vrneš nazaj na tla. Pri jadranem padalstvu pa se takrat vse šele začne." Še vedno se živo spomni, kako so se na Dobrči jeseni 1982 nekaj časa spogledovali, kdo bo prvi poskusil, kako je dvignil roko in stekel s hriba. Pa kako je daleč v dolini videl cesto, si zadal, da bo pristal ob njej, ter, ko je zajadral čez previs hriba, prvič spoznal, da mu bo to tudi uspelo. "Eden od kolegov iz reprezentance, s katerimi smo se lotili tega podviga, me je pred poskusom vprašal, kaj bom naredil, če ne bom prišel do doline. Sem rekel: 'Ja, nič, me boste pa sneli z drevesa, za veje se bom pa že prijel.' S takim razmišljanjem smo šli. Smo pa imeli s sabo žago in sekirico, če bi bilo treba posekati veje. Če bi mi danes moj sin rekel, da bo poskusil kaj takega, bi mu rekel, naj razmisli, kakšne traparije govori," se spominja v smehu. Tudi njegov tedanji trener, ki je bil takrat z njimi, legendarni Drago Bunčič, pravi, da niso čutili strahu, zgolj radovednost. V tistem času je Svetina za klasične skoke na tekmovanjih uporabljal nekoliko posebno padalo, ki se jim je zdelo idelano za njihov poskus. "To je bilo ameriško klasično padalo, parafoil 300 smo mu rekli, on je uporabljal tega, ki je bilo veliko večje od običajnih padal. Z drugimi padali smo ostali v zraku tri do štiri minute, s tem pa tudi po deset minut," Bunčič opisuje, na podlagi česa so izbrali padalo.

Svetina po pristanku ni čutil posebnega vznemirjenja: "Pridejo fantje dol, v dolino, me sprašujejo, kako je bilo, vsi navdušeni. Sem odvrnil, da dobro, v redu, ampak v vsem tem početju ne vidim Amerike – zakaj bi trikrat na dan hodil v hrib, če pa lahko skočim iz letala." A prav v tej hoji v hrib je čar jadralnega padalstva, pripovedujejo danes sivolasi gospodje, ki so po Svetinovem podvigu v Sloveniji orali ledino temu športu. Sandi Marinčič, Stane Krajnc in Tone Svoljšak so v jadralnem padalstvu hitro videli tržni potencial in se naučili izdelave padal. Krajnc, ki je pred kratkim svoje podjetje Atair, ki izdeluje padala in drugo letalsko opremo, predal sinu, sam pa še vedno rad leti, ne le s padalom, pač izvaja tudi najbolj ekstremno obliko padalstva, tako imenovane BASE skoke, se spominja, kako je proti koncu sedemdesetih let v tujini prvič videl jadralnega padalca, pa mu možgani sploh niso dovolili razumeti, kaj gleda. Šele čez leta je povezal, da je to novo področje padalstva in se poglobil v zgradbo teh padal. "Pri jadralnem padalstvu se vse dogaja počasi, le če je zelo turbolentno, si malo bolj zaposlen. Pa logistika je velika prednost. Nahrbtnik tehta od pet do dvajset kilogramov, lahko ga prineseš v kateri koli hrib, se vračaš domov z avtobusom, vlakom, avtoštopom, ne potrebuješ transportnih prikolic, kaj šele letala, da bi te dvignilo na višino," našteva prednosti jadralnega padalstva. Svoljšak, s katerim sta sredi osemdesetih let začela šivati padala, odprl pa je tudi prvo slovensko šolo za jadralne padalce, dodaja, da so takrat jadralna padala letela precej slabo, v glavnem navzdol, ne naprej in gor – zato je bilo padalstvo varno a precej manj atraktivno kot danes: "Ko sem prvič letel, to je bilo v Avstriji, je šolanje trajalo eno minuto. Pokazal mi je, kako se dvigne padalo, veter je pihal po hribu gor, me je v hrbet porinil in že sem letel po hribu dol."

