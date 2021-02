Prvi kupci obiskali Ikeo

Dopoldne je vrata za kupce odprla Ikea Ljubljana, prva trgovina švedske družbe v Sloveniji. Ob otvoritvi so simbolično zasadili drevo, dogodku pa so prisostvovali Sara Del Fabbro , izvršna direktorica družbe Ikea Jugovzhodna Evropa, Cas Lachaert , vodja trga Ikea Slovenija, Dag Hartelius , švedski ambasador za Slovenijo, Zoran Janković , ljubljanski župan, in Jože Mermal , predsednik upravnega odbora družbe BTC.

Trgovina bo odprta med ponedeljkom in petkom od 10. do 20. ure ter v soboto od 9. do 20. ure. Restavracija in otroška igralnica Småland v skladu s trenutnimi epidemiološkimi ukrepi ostajata zaprti.

"Današnja otvoritev trgovine potrjuje zavezanost družbe Ikea Sloveniji in utira pot za nadaljnji poslovni razvoj na našem najnovejšem trgu. Danes, ko se soočamo z izzivi kot nikoli prej, smo navdušeni, da smo lahko pozdravili svoje prve kupce v Ljubljani. To, da lahko Slovencem pomagamo uresničiti njihove velike sanje in želje pri življenju doma, sta naša največja nagrada in privilegij," je povedala Sara Del Fabbro.

Ikea Ljubljana je ena izmed najbolj centralno lociranih trgovin Ikea na svetu. Razteza se na 31.000 kvadratnih metrih in nudi nabor več kot 9500 izdelkov. Trgovino so zasnovali na trajnosten način, s sončnimi celicami in zelenjem na strehi, geotermalno črpalko za ogrevanje in sistemom za zbiranje deževnice, s čimer prispevajo k manjši porabi vode.