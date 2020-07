Prvi letošnji dolenjsko-japonski sviloprejec pozdravil domačine

Nočni metulj sviloprejec jamamaj je zaščitni znak Velikega Slatnika na Dolenjskem, pa čeprav ima svoje korenine na Japonskem. Domačini ga vsako poletje nestrpno pričakujejo. Prvega so že opazili pred Gostilnico Slatnik. Po dobrih 150 letih je ta metulj v Sloveniji še vedno označen kot tujerodna invazivna vrsta, čeprav ne povzroča škode v našem okolju.

icon-expand FOTO: DolenjskaNews icon-chevron-left icon-chevron-right

Domačini Velikega Slatnika so se razveselili, ko so po enem letu znova zagledali največjega nočnega metulja sviloprejca pri nas. "Prvič se je v evropskih gozdovih pojavil prav v kraju Veliki Slatnik pri Novem mestu. In nocoj smo prvega lepotca opazili pred Gostilnico Slatnik. Bil je kapitalček, lep, neverjeten. To pač imamo oz. si delimo z naravo," piše lokalni DolenjskaNews. Jamamaj je zaščitni simbol Velikega Slatnika, pa čeprav prihaja z Japonske. "Največja in najlepša vešča, nočni metulj, ki v vseh teh letih ni povzročil škode," ga opisuje DolenjskaNews.

icon-expand Jamamaja je na Dolenjsko prinesel Jan Mach leta 1866. FOTO: DolenjskaNews

Kako je Jamamaj prišel na Dolenjsko? Jan Mach je leta 1866 – po nekaterih virih 1867 – dobil jajčeca tega metulja (antherea yamamai) in v kraju Veliki Slatnik pod Gorjanci poskusil s prosto rejo zunaj na hrastu, saj je želel pridobivati svilo. Reja se mu je ponesrečila in ker ni bil pazljiv, je nekaj bub ostalo v naravi, opisujejo zgodovino DolenjskaNews. Po navedbah Dolenjskanews je vrsta v naslednjem stoletju postopoma začela poseljevati okolico in Evropo. Mach je svoje ugotovitve nato objavil v časopisu Novice leta 1868. Jajčeca je začel pošiljati še drugim zainteresiranim gojiteljem. Pozneje je bilo o tem objavljenih več člankov v različnih revijah ali knjigah."In po dobrih 150 letih gre res za invazivno vrsto, ki živi na območju Evrope. A metulji jamamaji nimajo dolge življenjske dobe, so pa ob slovesu dober priboljšek za mravlje, hrošče in druge mrhovinarje," navaja DolenjskaNews.

icon-expand Samci z velikimi antenami dobro zaznavajo samice tudi na dolge razdalje. FOTO: DolenjskaNews