Mednarodni dan snega: prvi letošnji sneg, smuka do doline, odprtje novih prog

Ko po dolgi snežni suši človek končno le doživi prve letošnje snežinke, je občutek prekrasen. Pod Poncami se je na belih poljanah igralo hokej, tekalo in se sankalo, rojevale pa so se tudi prave male skakalne zvezde. Otroškega veselja je bilo v Planici res veliko, prav tako je bila navdušena Portugalka Rut , ki je sneženo zabavo okusila prvič v življenju.

Po strminah so se pogumno poganjali tudi v štajerski prestolnici. Od danes naprej se je z Mariborskega Pohorja mogoče pripeljati vse do doline, na Snežnem stadionu pa je kar 40 centimetrov snežne podlage. "Da lahko smučamo brez naravnega snega je super. Boljše bi bilo samo, če ne bi bilo megle," so se veselili obiskovalci. Pa tudi meglo človek vzame v zakup, če se v vedno pogostejših zelenih zimah še vedno lahko poganja po belih strminah.

S Straže na Bledu se danes skozi meglo ni videlo jezera in gradu, se je pa čutilo navdušenje nad novo odprto progo. "Na začetku so nam na smučišču celo ponudili en spust zastonj, da vidimo, če nam bo všeč. In seveda nam je bilo, kupili smo karte in smučamo," so se veselili smučarji. Čeprav zimska Straža s kartami malo nad 10 evrov smučišču ne prinaša ogromnega dobička, pa zagotovo daje kraju dodano vrednost, ki jo obogatijo šele z letnim turizmom. In takšna prihodnost glede na vremenske spremembe najbrž čaka večino slovenskih smučišč.