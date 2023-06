Prvi letošnji vročinski val s temperaturami do 36 stopinj Celzija

Skoraj tri tedne po meteorološkem poletju bomo v sredo malo pred 17. uro vstopili tudi v koledarsko poletje, ki nam bo že takoj na začetku postreglo z zelo visokimi temperaturami. K nam se namreč širi zelo topla zračna masa iznad Sredozemlja in severne Afrike, zato se bomo v prihodnjih dneh počasi vzpenjali po temperaturni lestvici. Že danes bodo temperature ponekod dosegle 30 stopinj, v prihodnjih dneh pa bodo to mejo tudi občutno presegle. V četrtek, ko bo vrhunec vročinskega vala, se bo lahko lokalno ogrelo tudi do 36 stopinj Celzija, kar je le kakšni dve stopinji manj od rekordov za ta del leta.

Tudi lani smo se od koledarske pomladi poslovili in v poletje vstopili s podobno visokimi temperaturami, a ni bilo vedno tako. Pred letom 1995 so bili namreč tako zgodnji vročinski valovi pri nas zelo redki, v večjem delu Slovenije so celo povsem izostali. Po tem letu pa se je situacija precej spremenila, saj je le nekaj junijev minilo brez njih. Uradno najvišjo junijsko temperaturo smo pri nas sicer izmerili 22. junija 2000, ko se je v Metliki ogrelo do 37,5 stopinje Celzija.

Podrobnejša vremenska napoved za prihajajoče dni

Nedelja bo sončna. Povsem brez oblakov sicer ne bo šlo, a bodo nevihte v večjem delu Slovenije malo verjetne. Ob jugozahodnem vetru bo popoldne najbolj toplo v osrednji in jugovzhodni Sloveniji, kjer se bo marsikje prvič letos ogrelo do 30 stopinj. Le kakšna stopinja manj bo na Goriškem in v Pomurju, okoli 28 stopinj pa bo ob morju ter na Koroškem in Štajerskem. Pri 25 stopinjah se bo živo srebro ustavilo v alpskih dolinah.

Ponedeljek bo sončen, nekaj oblačnosti bo le nad hribi ob meji z Avstrijo, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna nevihta. Po svežem jutru bo čez dan poletno toplo z najvišjimi temperaturami od 27 do 31 stopinj Celzija.

Nadaljevanje tedna nam bo prineslo stopnjevanje vročine. Poleg dnevov bodo vse toplejše postajale tudi noči, ki v večjih mestih, na Primorskem in po gričevjih ne bodo več nudile prave svežine, saj se živo srebro marsikje ne bo spuščalo pod 20 stopinj Celzija.