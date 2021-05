Delo se je razvleklo čez ves dan, pomešano je zasebno in službeno življenje

V predsedniški palači bo na razmeram prilagojen način znova potekal dan odprtih vrat ob državnem prazniku. Državljane bosta nagovorila predsednik republike Borut Pahor in predsednica Zveze svobodnih sindikatov SlovenijeLidija Jerkič.

Jerkičeva je v petek na tradicionalnem prizorišču prvomajskih praznovanj na ljubljanskem Rožniku izpostavila pomen, ki ga ima varnost zaposlitve v vseh svojih oblikah. Varna zaposlitev po njenih besedah pomeni tudi ustrezno plačilo, dostojno delo in trajnost zaposlitve.

V tem kontekstu je med drugim spomnila na problematiko prekarnosti oz. negotovih oblik dela. "Ravno epidemija je pokazala, kako ranljive so osebe, ki delajo v prekarnih oblikah dela,"je poudarila. Po njenem je nedopustno, da se srečujemo s hitrimi odpuščanji, čemur smo bili priča v zadnjih mesecih, zgolj zato, ker pričakovani dobički padejo po 10 ali 15 odstotkov.

V sindikatih pričakujejo, da se bodo za zaščito delavcev sprejemali "ukrepi in ne papirji". Po njeni oceni je namreč varnost pri delu v Sloveniji "bolj ali manj papirnata bitka in izpolnjevanje predpisov, manj pa dejanskih ukrepov". Prav tako Jerkičevo skrbi, da smo se v zadnjem obdobju kar preveč sprijaznili s fleksibilnostjo dela. Situacija je bila resda nepredvidljiva, a dovolili smo, da se je delo razvleklo čez ves dan, da so delavci dosegljivi 24 ur na dan, da je pomešano zasebno in službeno življenje, je navedla. Kot je poudarila, je treba paziti, da to ne bo postalo normalno tudi takrat, ko se vrnemo v "normalno življenje", torej v obdobju po epidemiji.

V Konfederaciji sindikatov Slovenije Pergam so izrazili nasprotovanje vladanju z največjim demokratičnim deficitom v zgodovini samostojne države, pri čemer je cilj po njihovih navedbah demontaža nekaterih ključnih stebrov socialne države. Po pozivu predsednika Pergama Jakoba Počivavškalahko le delavstvo na čelu s sindikati ustavi predloge vlade, ki so po njegovih besedah skrajno škodljivi.

Tudi po mnenju predsednika Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimirja Štruklja je vloga sindikatov v trenutnih razmerah še bolj pomembna, saj vlada socialni dialog spreminja v farso. Temu se je treba upreti, je poudaril. Pri tem je spomnil, da delavkam in delavcem nobena pravica ni bila nikoli podarjena sama od sebe.

Vlada meni, da je ublažila učinke pandemije

Vlada medtem meni, da bi bile brez sprejetih ukrepov posledice pandemije veliko hujše. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kraljje poudaril, da se prav zaradi teh ukrepov število brezposelnih zmanjšuje. Z nadaljnjim rahljanjem omejitev pa pričakuje še boljše stanje na področju zaposlovanja.

V evidenci brezposelnih je bilo 26. aprila registriranih 79.462 brezposelnih, kar je štiri odstotke manj kot marca, ko je bilo registriranih več kot 82.600 brezposelnih, je dejal:"Trend upadanja števila brezposelnih je viden in z ukrepi pomagamo k temu, da bi tak tudi ostal."

V orisu treh valov epidemije je spomnil, da je bil po prvem valu velik porast števila brezposelnih, a je maja lani sledilo umirjanje, pri čemer so imeli pomembno vlogo interventni ukrepi. V drugem valu, ki se je začel oktobra lani, pa se je brezposelnost povečala najprej zaradi sezonskega povečanja v številu iztekov zaposlitev za določen čas in tudi zaradi posledic epidemije.

V tretjem valu pa večjega povečanja števila brezposelnih po njegovih besedah ni. Pričakujejo nadaljnje zmerno zniževanje brezposelnih tudi zaradi sproščanja omejitev, ki bo vplivalo na zaposlovanje v gostinstvu in turizmu. Urad za makroekonomske analize in razvoj je po njegovih besedah izračunal, da so z ukrepi vsaj za dve odstotni točki zmanjšali povečanje brezposelnosti.

Solidarnost in akcija, ne tekmovanje in molk

Ob prvem maju je na izzive opozoril tudi Sindikata novinarjev Slovenije. Ocenjujejo, da so zaostrene družbene razmere v obdobju epidemije covida-19 delo novinarjev in drugih medijskih delavcev izpostavile političnim, ekonomskim in socialnim tveganjem. Medtem ko v mednarodnem in evropskem združenju opozarjajo na nadaljnje omejevanje medijske svobode po Evropi, se v Sloveniji poskusi podrejanja medijev in razvrednotenja novinarstva z aktualno vlado stopnjujejo, so zapisali: "Vlada, ki je dolžna zagotavljati pogoje za svobodo medijev, s svojimi ravnanji sistematično ruši prav to – svobodo medijev."

"Delovni pogoji in odnosi v novinarstvu so tri desetletja podvrženi nenehnim kapitalskim pritiskom medijskih lastnikov in poskusom političnega podrejanja novinarjev skozi prikrojeno medijsko zakonodajo, zlorabe oglaševanja in neposredne grožnje. V zadnjem letu so še posebej na udaru javni mediji, Radiotelevizija Slovenija in Slovenska tiskovna agencija, s katerima se gre trenutna politična oblast vojno z mediji, prizadeva si ju ošibiti in na račun javne službe preobraziti po svoji podobi. Poleg tega interventni ukrepi vlade med epidemijo medijskim hišam niso namenili posebnih oblik pomoči kot v nekaterih drugih evropskih državah, čeprav so mediji ključni za okrevanje in odpornost družbe. Medtem ko se je med epidemijo občutno povečalo zaupanje v medije, je državni vrh sistematično poniževal novinarje in medije krivil za razmah novega koronavirusa. Nekaj časa je celo veljalo, da ob listanju časopisa v gostinskih lokalih in javnih institucijah obstaja večja nevarnost okužbe, zato so vse tiskovine od tam umaknili," opozarjajo.

Ker so se uveljavljeni poslovni modeli medijev med epidemijo zamajali, jih skrbi tudi bližnja prihodnost, ko bi uprave izhod lahko ponovno iskale v nižanju stroškov dela in povečanju delovnih obveznosti: "Toda novinarji že zdaj opozarjajo na preobremenjenost, prenizka plačila in pomanjkanje poklicnega razvoja. To nakazuje, da prekarizaciji niso izpostavljeni samo tisti v nestandardnih oblikah dela, temveč tudi redno zaposleni. Izkoriščevalskim delovnim odnosom in segregaciji na trgu dela se je treba zoperstaviti – ne le z branjenjem pravic, temveč z njihovim razširjanjem, med drugim z novo nacionalno poklicno kolektivno pogodbo."

"Prvi maj praznujemo kot spomin na čikaške dogodke, ko so delavci v začetku maja 1886 zahtevali osemurni delavnik, hkrati je simbol mednarodne solidarnosti vseh delavk in delavcev, tudi tistih v medijih. Spoštovanje pravic novinarjev, ki izhajajo iz dela in so neločljivo povezane s svobodo medijev, si bo treba izboriti – ne s tekmovanjem in izolirano individualno držo, ampak s solidarnostjo in kolektivnim delovanjem; ne z ločevanjem, ampak s povezovanjem vseh medijskih delavcev; ne s pokroviteljstvom, ampak skupaj z javnostjo; ne z molkom, ampak z akcijo," so še dodali.