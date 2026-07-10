Prvi maturant v zgodovini Prevzgojnega doma Radeče

Mladoletnik je s tem pridobil naziv gastronomski turistični tehnik. Izobraževal se je po osebnem izobraževalnem načrtu, ki je bil sklenjen med zavodom in srednjo šolo. Na izpite, ki jih je opravljal na šoli, se je pripravljal v prevzgojnem domu ob pomoči strokovnih delavcev.

Na izpit iz tujega jezika se je medtem pripravljal v sodelovanju z Ljudsko univerzo Celje.

"Dosežen uspeh je predvsem rezultat mladoletnikovega truda in vztrajnosti ter spodbude in podpore zaposlenih v prevzgojnem domu kot tudi dobrega sodelovanja s srednjo šolo. Na dosežen rezultat smo izjemno ponosni, saj pomeni velik osebni uspeh mladoletnika, hkrati pa tudi dobre zaposlitvene možnosti in uspešnejšo vključitev v družbo po odpustu," so še zapisali na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij.