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Prvi McDrive v Ljubljani v povsem novi podobi: McDonald's Žito po temeljiti prenovi znova odprl vrata

Ljubljana, 26. 08. 2026 09.18 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
Restavracija Žito v novi podobi

Ena najbolj prepoznavnih McDonald'sovih restavracij v prestolnici je po temeljiti prenovi znova odprla svoja vrata. McDonald's Žito v BTC-ju, ki se je v zgodovino znamke zapisal kot lokacija prvega McDrivea v Ljubljani, je zaživel v povsem novi podobi. Prenova prinaša več prostora in udobja, bogatejšo ponudbo ter sodobne tehnološke rešitve, obenem pa sledi zelenim smernicam in odgovorni rabi naravnih virov.

McDonald's Žito ima med slovenskimi restavracijami McDonald's posebno mesto. Generacije obiskovalcev ljubljanskega BTC-ja ga poznajo kot postanek med nakupovanjem, prostor za družinska kosila, srečanja s prijatelji ali hitro kavo med opravki. Obenem gre za pomemben del zgodovine McDonald'sa v prestolnici, saj je tu leta 1995 zaživel prvi McDrive v Ljubljani.

Restavracija Žito v novi podobi
Restavracija Žito v novi podobi
FOTO: Arhiv ponudnika

Poznan občutek, povsem nova izkušnja

Restavracija, ki je bila zaradi temeljite prenove zaprta od konca junija, zdaj začenja novo poglavje – z več prostora, udobja in bogatejšo ponudbo, prilagojeno različnim generacijam in načinom obiska restavracije. Prenovljena restavracija se razprostira na več kot 540 kvadratnih metrih, v notranjosti pa je po novem tudi več sedišč. Gostom so odslej na voljo McCafé, PlayLand in velika terasa, pomembno posodobitev pa je doživel tudi McDrive.

Od McDrivea do sodobne digitalne restavracije

Velik del prenove je bil namenjen tudi tehnologiji. Digitalni zasloni za naročanje in postrežba k mizi omogočajo preprostejšo in udobnejšo uporabniško izkušnjo, zaposlenim pa bosta pri postrežbi pomagala tudi dva robota.

Tehnološke izboljšave se nadaljujejo tudi tam, kjer jih gostje ne vidijo. Restavracija vključuje napredne kuhinjske sisteme in digitalno podporo pri pripravi naročil, ki omogočajo učinkovitejše delovanje in zaposlenim pomagajo pri zagotavljanju hitre in kakovostne storitve.

Sodobna, digitalna izkušnja
Sodobna, digitalna izkušnja
FOTO: Arhiv ponudnika

Prenova sledi zelenim smernicam in odgovorni rabi virov

Pomemben del prenove predstavljajo tudi zelene smernice in rešitve za odgovornejšo rabo naravnih virov. Sodobna restavracija namreč ni le tista, ki gostom zagotavlja več udobja in uporablja najnovejšo tehnologijo, temveč tudi tista, ki išče načine za zmanjševanje vpliva svojega delovanja na okolje.

Med njimi v prenovljenem McDonald'su Žito izstopa rešitev za zbiranje deževnice s strehe restavracije in njena uporaba za sanitarno vodo. S tem se zmanjšuje poraba pitne vode za namene, kjer ta ni potrebna, ter prispeva k bolj smotrni in odgovorni rabi vodnih virov.

Velika, prenovljena terasa
Velika, prenovljena terasa
FOTO: Arhiv ponudnika

Nova podoba, enaka vloga: prostor srečevanja in druženja

Kljub številnim novostim, sodobni tehnologiji in novi podobi McDonald's Žito ohranja predvsem tisto, zaradi česar je skozi leta postal priljubljen med številnimi obiskovalci – svojo vlogo prostora druženja, veselja in pristne gostoljubnosti.

"S prenovo smo poskrbeli za več udobja, sodobnejšo izkušnjo in bogatejšo ponudbo, hkrati pa ohranili tisto najpomembnejše – da priljubljena restavracija ostaja prostor, kjer se ljudje radi srečujejo in družijo. Ne glede na to, ali pridete na jutranjo kavo, kosilo med nakupovanjem ali le na kratek postanek, vas McDonald's Žito znova pričakuje – prenovljen, sodoben in pripravljen na nove zgodbe," je povedal Denis Potočnik, vodja marketinga v družbi Alpe-Panon, ki upravlja franšizo McDonald's v Sloveniji.

Nova pridobitev je tudi McCafe
Nova pridobitev je tudi McCafe
FOTO: Arhiv ponudnika

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Za več informacij o ponudbi in lokaciji obiščite: www.mcdonalds.si.


Naročnik oglasne vsebine je Alpe panon d.o.o.

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