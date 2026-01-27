Prvi meseci leta pod pritiskom: kako podjetniki ohranjajo stabilnost poslovanja

V podjetju D-Dota se vsak dan srečujemo s podjetniki, ki imajo zdravo poslovanje, polne naročilnike in jasne načrte za rast, a jih v začetku leta omejuje predvsem časovni zamik med odhodki in prilivi.

Likvidnostni pritisk ni znak slabega poslovanja

Velja napačno prepričanje, da je iskanje kratkoročnega financiranja znak finančnih težav. V resnici je slika pogosto povsem drugačna. Podjetniki so ujeti v dinamiko, kjer morajo obveznosti poravnati takoj, plačila pa pridejo z zamikom. Najpogostejši razlogi za pritisk na likvidnost so: - zamiki pri plačilih strank (30, 60 ali več dni) , - sočasno plačevanje DDV, prispevkov in plač, - začetek novih projektov ali sezonske investicije, - rast poslovanja, ki zahteva več obratnega kapitala . Ko se ti dejavniki združijo, podjetje sicer posluje zdravo, vendar brez ustrezne likvidnosti tvega, da bo moralo zavirati rast ali sprejemati slabe kratkoročne, manj optimalne odločitve.

Bančni sistem ne sledi več hitrosti trga

Podjetniki se v takšnih trenutkih pogosto najprej obrnejo na banke. A praksa kaže, da klasični bančni postopki ne sledijo več tempu sodobnega podjetništva. Odločitve so počasne, postopki zapleteni, pogoji pa pogosto neprilagojeni dejanskim potrebam podjetij. Podjetnik pa v začetku leta ne potrebuje obljube za prihodnost, temveč rešitev tukaj in zdaj . Če odgovor pride čez dva ali tri mesece, je lahko poslovna priložnost že zamujena.

Likvidnost kot strateška odločitev

Pri D-Doti opažamo, da najbolj uspešni podjetniki likvidnosti ne obravnavajo kot skrajni izhod, temveč kot del premišljene poslovne strategije. Dostop do fleksibilnega financiranja jim omogoča, da: - pravočasno poravnajo vse obveznosti , - izkoristijo poslovne priložnosti, ko se pojavijo, - ohranijo stabilne odnose s partnerji in zaposlenimi, - načrtujejo rast brez nepotrebnega pritiska. Takšen pristop pomeni več nadzora nad poslovanjem in manj odločitev, sprejetih pod pritiskom. D-Dota kot partner podjetnikom D-Dota je podjetje, specializirano izključno za financiranje podjetnikov in samostojnih podjetnikov. Naš fokus ni množičnost, temveč razumevanje posameznega poslovnega primera. Podjetnikom ponujamo hitro, pregledno in prilagodljivo rešitev, brez zapletenih bančnih postopkov. Razumemo, da podjetniki ne iščejo zgolj denarja, temveč zanesljivega partnerja, ki razume dinamiko njihovega poslovanja – še posebej v obdobjih, ko je pritisk največji.

Kako do financiranja v samo 5 korakih?

1. Pokličite na 040 234 109 ali oddajte povpraševanje na www.kreditzapodjetje.si 2. Predstavite osnovne podatke o vašem podjetju. 3. Analiziramo vašo situacijo in predlagamo rešitev. 4. Podpišemo pogodbo. 5. Denar nakažemo – v večini primerov že naslednji dan. Brez kompliciranja. Brez skritih stroškov. Brez čakanja v nedogled.

