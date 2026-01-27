Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija
Oglas

Prvi meseci leta pod pritiskom: kako podjetniki ohranjajo stabilnost poslovanja

Ljubljana, 27. 01. 2026 00.15 pred 20 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
D-Dota

Začetek leta je za podjetnike vsako leto znova eden najbolj zahtevnih trenutkov. Stroški se po novem letu zaženejo s polno hitrostjo, obveznosti do države in zaposlenih ne dopuščajo zamikov, prihodki pa pogosto prihajajo z zamudo. Prav v tem obdobju se najbolj jasno pokaže razlika med podjetji, ki imajo urejeno likvidnost, in tistimi, ki jo začnejo reševati šele, ko je že prepozno.

V podjetju D-Dota se vsak dan srečujemo s podjetniki, ki imajo zdravo poslovanje, polne naročilnike in jasne načrte za rast, a jih v začetku leta omejuje predvsem časovni zamik med odhodki in prilivi.

Likvidnostni pritisk ni znak slabega poslovanja

Velja napačno prepričanje, da je iskanje kratkoročnega financiranja znak finančnih težav. V resnici je slika pogosto povsem drugačna. Podjetniki so ujeti v dinamiko, kjer morajo obveznosti poravnati takoj, plačila pa pridejo z zamikom.

Najpogostejši razlogi za pritisk na likvidnost so:

- zamiki pri plačilih strank (30, 60 ali več dni),

- sočasno plačevanje DDV, prispevkov in plač,

- začetek novih projektov ali sezonske investicije,

- rast poslovanja, ki zahteva več obratnega kapitala.

Ko se ti dejavniki združijo, podjetje sicer posluje zdravo, vendar brez ustrezne likvidnosti tvega, da bo moralo zavirati rast ali sprejemati slabe kratkoročne, manj optimalne odločitve.

Bančni sistem ne sledi več hitrosti trga

Podjetniki se v takšnih trenutkih pogosto najprej obrnejo na banke. A praksa kaže, da klasični bančni postopki ne sledijo več tempu sodobnega podjetništva. Odločitve so počasne, postopki zapleteni, pogoji pa pogosto neprilagojeni dejanskim potrebam podjetij.

Podjetnik pa v začetku leta ne potrebuje obljube za prihodnost, temveč rešitev tukaj in zdaj. Če odgovor pride čez dva ali tri mesece, je lahko poslovna priložnost že zamujena.

D-Dota

Likvidnost kot strateška odločitev

Pri D-Doti opažamo, da najbolj uspešni podjetniki likvidnosti ne obravnavajo kot skrajni izhod, temveč kot del premišljene poslovne strategije. Dostop do fleksibilnega financiranja jim omogoča, da:

- pravočasno poravnajo vse obveznosti,

- izkoristijo poslovne priložnosti, ko se pojavijo,

- ohranijo stabilne odnose s partnerji in zaposlenimi,

- načrtujejo rast brez nepotrebnega pritiska.

Takšen pristop pomeni več nadzora nad poslovanjem in manj odločitev, sprejetih pod pritiskom.

D-Dota kot partner podjetnikom

D-Dota je podjetje, specializirano izključno za financiranje podjetnikov in samostojnih podjetnikov. Naš fokus ni množičnost, temveč razumevanje posameznega poslovnega primera. Podjetnikom ponujamo hitro, pregledno in prilagodljivo rešitev, brez zapletenih bančnih postopkov.

Razumemo, da podjetniki ne iščejo zgolj denarja, temveč zanesljivega partnerja, ki razume dinamiko njihovega poslovanja – še posebej v obdobjih, ko je pritisk največji.

D-Dota

Kako do financiranja v samo 5 korakih?

1. Pokličite na 040 234 109 ali oddajte povpraševanje na www.kreditzapodjetje.si

2. Predstavite osnovne podatke o vašem podjetju.

3. Analiziramo vašo situacijo in predlagamo rešitev.

4. Podpišemo pogodbo.

5. Denar nakažemo – v večini primerov že naslednji dan.

Brez kompliciranja. Brez skritih stroškov. Brez čakanja v nedogled.

Hitrost kot nova varnost podjetja

V času, ko se razmere na trgu hitro spreminjajo, postaja dostop do pravočasne likvidnosti eden ključnih dejavnikov stabilnosti. Podjetja, ki lahko hitro reagirajo, lažje ohranijo nadzor nad poslovanjem in samozavestno izkoristijo priložnosti, namesto da bi jih zavirale administrativne omejitve.

Potrebujete hitro likvidnost?

Če iščete hitro, pregledno in podjetnikom prilagojeno financiranje, se obrnite na nas še danes.

Pokličite nas na 040 234 109 ali izpolnite kratek obrazec na www.kreditzapodjetje.si in preverite možnosti za stabilno nadaljevanje poslovanja že danes.


Naročnik oglasne vsebine D-Dota d.o.o.

podjetja poslovanje kredit
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Prepoznavanje zgodnjih znakov zasvojenosti z alkoholom
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
cekin
Portal
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
moskisvet
Portal
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
dominvrt
Portal
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Nebeška rolada po receptu naše bralke
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534