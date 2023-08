Prvi metri novega vodovoda za Prevalje in del Raven, Korošce skrbi jesensko deževje

Sto metrov ceste med Mežico in Prevaljami bodo morali utrgati vsak dan in vanjo položiti prav toliko metrov cevi, če bodo želeli tisoče Korošcev s pitno vodo oskrbeti v treh mesecih. "Lepo počasi, mi imamo čas, je pa problem tudi plin, s katerim se grejemo. Do kurilne sezone bi bi bilo dobro, da je. Brez tople vode smo, upam, da se bomo potem greli," pravi eden od krajanov. "Na Koroškem smo znani, da imamo dobro vodo. Po mojem bo vodovod prej kot v treh mesecih," so optimistični krajani.

Prve metre so položili danes zjutraj. "To je nekaj, kar meji na rob fantastike, nekaj, kar normalno v življenju ni možno, ampak mi nismo v nekih normalnih življenjskih okoliščinah, zato se prilagajamo in bomo vse sile vložili v to, da bo urejeno pred zimo," upa tudi prevaljski župan Matic Tasič.