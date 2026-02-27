Prvi mož Darsa kršil integriteto?

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je v tem primeru že izdala prvi osnutek poročila, kjer so ugotovili kršitev integritete prvega moža Darsa Andreja Ribiča.

Gre za njegovo tožbo in zahtevek za opravičilo nekdanjega delavskega direktorja Rožleta Podborška, za kar je pooblastil odvetniško družbo Čeferin. Ta je hkrati sicer opravljala storitve tudi za Dars, katere predstavnik pa je prav Ribič sam.

Šef Darsa se je glede očitkov KPK-ju izjasnil, da v tem ne vidi nasprotja interesov, češ da so na Darsu pogodbo s Čeferini sklenili že pred njegovim prihodom v upravo družbe. In tudi, da odvetniki svetujejo in zastopajo izključno nadzornike Darsa, ne pa njegove uprave.

KPK zdaj preučuje Ribičev odgovor, nato pa ima tri možnosti. Ali postopek ustavi, ali pripravi nov osnutek ugotovitev ali pa izdajo končne ugotovitve. Te pa lahko kršitelj potem izpodbija na sodišču.