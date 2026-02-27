Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Prvi mož Darsa kršil integriteto?

Ljubljana, 27. 02. 2026 20.01 pred 1 uro 1 min branja 13

Avtor:
Anže Božič
Andrej Ribič

Slabe novice za aktualnega šefa Darsa Andreja Ribiča. Protikorupcijska komisija zaključuje preiskavo njegovega zasebnega najema odvetniške družbe Čeferin, ki je tudi hišni odvetnik na Darsu.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je v tem primeru že izdala prvi osnutek poročila, kjer so ugotovili kršitev integritete prvega moža Darsa Andreja Ribiča

Gre za njegovo tožbo in zahtevek za opravičilo nekdanjega delavskega direktorja Rožleta Podborška, za kar je pooblastil odvetniško družbo Čeferin. Ta je hkrati sicer opravljala storitve tudi za Dars, katere predstavnik pa je prav Ribič sam. 

Šef Darsa se je glede očitkov KPK-ju izjasnil, da v tem ne vidi nasprotja interesov, češ da so na Darsu pogodbo s Čeferini sklenili že pred njegovim prihodom v upravo družbe. In tudi, da odvetniki svetujejo in zastopajo izključno nadzornike Darsa, ne pa njegove uprave. 

KPK zdaj preučuje Ribičev odgovor, nato pa ima tri možnosti. Ali postopek ustavi, ali pripravi nov osnutek ugotovitev ali pa izdajo končne ugotovitve. Te pa lahko kršitelj potem izpodbija na sodišču.

andrej ribič dars odvetniška družba čeferin kršitev integritete kpk

Pristojni napade jemljejo resno, Logar meni, da 'imamo večje probleme'

Štiri neprofitne hiške za štiri mlade pare

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SLOVENSKI CHATGPT
27. 02. 2026 21.14
Lopov, ki lovi lopove 😂😂😂😂
Odgovori
0 0
Dragica Cegler
27. 02. 2026 21.10
A Tanja je pa kar romunsko zunanjo ministrico privlekla pred mikrofon,,da he povedala,, da so v Romuniji ponovili volitve.To je prejudicirajnje teh zmeš...h leva..v.
Odgovori
+1
1 0
kuzapazi5
27. 02. 2026 21.04
Pa saj tile vsi po vrsti kršijo integriteto. A ni tako?
Odgovori
+1
1 0
FORTUDO1
27. 02. 2026 21.03
Če gazda krši integriteto jo vendar mora tudi oproda, mar ne?
Odgovori
+1
1 0
Žmavc
27. 02. 2026 21.01
Odstopil ne bo. Ker on si je to drugače predstavljal.
Odgovori
+5
5 0
Vesela Jasna
27. 02. 2026 20.58
Oh, sem si oddahnila. Sem najprej pomislila, da je spornih 2,2 milijona evrov, ki so si jih cerkveni razdelili.
Odgovori
-2
1 3
Žmavc
27. 02. 2026 21.16
Tvoj strah je bil povsem odveč.
Odgovori
0 0
Levi so barabe
27. 02. 2026 20.30
On ni obljubil odstop, tako da on jo lahko krši
Odgovori
+1
1 0
zelen
27. 02. 2026 20.43
tko nekak v kekčevi deželi pod alpami
Odgovori
+3
3 0
proofreader
27. 02. 2026 20.15
Golobov tesni sodelavec, tudi vodja volilnega štaba Gibanja Svoboda.
Odgovori
+9
9 0
SLOVENSKI CHATGPT
27. 02. 2026 21.15
Za tvojga brezlasega je svetnik… 😂😂😂😂
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
27. 02. 2026 20.04
Bo rekel da je narobe razumel kot golob
Odgovori
+7
7 0
bandit1
27. 02. 2026 20.16
Jaz sem jo tudi kršil, ker sem stopil na sosedin predpražnik. Ma kaj je integriteta za napajanje nas ki to bermo, oni pa iste cipe lovijo.
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
Nosečnost spomladi: kaj morajo bodoče mamice vedeti o alergijah, utrujenosti in prehrani
Nosečnost spomladi: kaj morajo bodoče mamice vedeti o alergijah, utrujenosti in prehrani
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
zadovoljna
Portal
Lepa manekenka je postala neprepoznavna
Turški igralec, ki lomi srca in šibi kolena na odru Sanrema
Turški igralec, ki lomi srca in šibi kolena na odru Sanrema
3 skupine živil, ki se jih moramo izogibati v večernih urah
3 skupine živil, ki se jih moramo izogibati v večernih urah
Čevlji, ki bodo hit letošnje pomladi
Čevlji, ki bodo hit letošnje pomladi
vizita
Portal
Skriti simptomi pomanjkanja vitamina B12, ki jih večina ljudi spregleda
Zakaj se po 40. letu poveča tveganje za bolezni ščitnice
Zakaj se po 40. letu poveča tveganje za bolezni ščitnice
Kako hrana vpliva na imunski sistem in alergije
Kako hrana vpliva na imunski sistem in alergije
Nenadna izguba las pri ženskah: najpogostejši vzroki
Nenadna izguba las pri ženskah: najpogostejši vzroki
cekin
Portal
Kupil stanovanje in nato bridko obžaloval
Tako je nagradil delavce: na mizi milijoni, zaposleni si kar postrežejo sami
Tako je nagradil delavce: na mizi milijoni, zaposleni si kar postrežejo sami
Razbijamo mite: Varčevanje pomeni odpovedovanje
Razbijamo mite: Varčevanje pomeni odpovedovanje
Takoj bo jasno, kdo ima finančne težave
Takoj bo jasno, kdo ima finančne težave
moskisvet
Portal
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
5 napak, ki jih moški najpogosteje delajo v fitnesu – in kako jih odpraviti
5 napak, ki jih moški najpogosteje delajo v fitnesu – in kako jih odpraviti
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
dominvrt
Portal
Nevarna napaka pri pospravljanju kuhinje: tako lahko trajno uničite svoje nože
Nepravilno postavljene sanitarne cevi: kako preprečiti zamašitve in poplave
Nepravilno postavljene sanitarne cevi: kako preprečiti zamašitve in poplave
Zakaj analogne sobe postajajo novi trend bivanja
Zakaj analogne sobe postajajo novi trend bivanja
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
okusno
Portal
Ključni nasveti za popolne salzburške žličnike, ki se topijo v ustih
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
voyo
Portal
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543