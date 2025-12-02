Prvi mož Elesa: Cene elektrike za gospodinjstva med najnižjimi v EU

25 odstotkov in pol nižjo ceno od povprečja EU plačujejo tudi srednji porabniki, tisti s porabo nad 5.000 kilovatnih ur pa da plačujejo kar dobrih 26 odstotkov nižjo ceno kot v analiziranih 22 državah evropske unije, je izračunal Mervar.

Za najmanjše odjemalce med 1.000 in 2.500 kilovatnih ur na leto je izračunal, da ti plačujejo dobrih 22 odstotkov nižjo ceno od povprečja držav EU. Kar jih uvršča na 17. mesto med 22. primerjanimi državami. Med drugo polovico 2024 in prvo polovico letošnjega leta jim je cena upadla za dobrih 11 odstotkov, kar je po Mervarjevem izračunu največji padec cene med primerjanimi državami.

Šef slovenskega elektroenergetskega omrežja je želel postaviti cene elektrike v kontekst. Gospodinjske odjemalce je razdelil v tri razrede, glede na porabo.

Kaj pa meni, da se bo dogajalo s položnicami v prihodnje? Mislim, da bo cena elektrike padla, omrežnina pa bo šla gor. Končna cena ne bo višja kot danes, ne pa dosti nižja. Pa verjetno naš čaka še kej, če bo Evropa zahtevala kakšen prispevek v smislu obrambe, za večjo odpornost, potem lahko pričakujemo še kakšen prispevek

Veliko gospodarstvenikov pa opozarja, da so zanje cene v primerjavi s tujino nekonkurenčne. Kaj kažejo podatki? Mervar pravi, da podatki - vsaj za letos - kažejo drugače.

Tudi ne-gospodinjske odjemalce je razdelil v tri skupine. Za najmanjše je izračunal, da so imeli 5,9 odstotka nižje cene električne energije od povprečja. Kar je Slovenijo uvrstilo na 13. mesto med 22. državami. Za 5,3 odstoka nižjo ceno so imeli tudi srednji in za 1,2 veliki odjemalci, je izračunal Mervar.

So pa bile cene višje ob koncu leta 2024. Mali negospodinjski odjemalci so bili 3,7 odstotka nad povprečjem, srednji 3,4 in veliki kar 15,3 odstotka nad evropskim povprečjem.

