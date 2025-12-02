Svetli način
Prvi mož Elesa: Cene elektrike za gospodinjstva med najnižjimi v EU

Ljubljana , 02. 12. 2025 20.06 | Posodobljeno pred 32 minutami

Marko Gregorc , A.K.
13

Kakšne so cene električne energije v Sloveniji v primerjavi z ostalimi evropskimi državami? Prvi mož Elesa Aleksander Mervar je v raziskavi primerjal cene v prvi polovici leta. In ugotovitve? Cene elektrike za gospodinjske odjemalce so celo med najnižjimi v Evropski uniji.

Šef slovenskega elektroenergetskega omrežja je želel postaviti cene elektrike v kontekst. Gospodinjske odjemalce je razdelil v tri razrede, glede na porabo.

Za najmanjše odjemalce med 1.000 in 2.500 kilovatnih ur na leto je izračunal, da ti plačujejo dobrih 22 odstotkov nižjo ceno od povprečja držav EU. Kar jih uvršča na 17. mesto med 22. primerjanimi državami. Med drugo polovico 2024 in prvo polovico letošnjega leta jim je cena upadla za dobrih 11 odstotkov, kar je po Mervarjevem izračunu največji padec cene med primerjanimi državami.

25 odstotkov in pol nižjo ceno od povprečja EU plačujejo tudi srednji porabniki, tisti s porabo nad 5.000 kilovatnih ur pa da plačujejo kar dobrih 26 odstotkov nižjo ceno kot v analiziranih 22 državah evropske unije, je izračunal Mervar.

Aleksander Mervar
Aleksander Mervar FOTO: Bobo

Kaj pa meni, da se bo dogajalo s položnicami v prihodnje? Mislim, da bo cena elektrike padla, omrežnina pa bo šla gor. Končna cena ne bo višja kot danes, ne pa dosti nižja. Pa verjetno naš čaka še kej, če bo Evropa zahtevala kakšen prispevek v smislu obrambe, za večjo odpornost, potem lahko pričakujemo še kakšen prispevek

Veliko gospodarstvenikov pa opozarja, da so zanje cene v primerjavi s tujino nekonkurenčne. Kaj kažejo podatki? Mervar pravi, da podatki - vsaj za letos - kažejo drugače.

Tudi ne-gospodinjske odjemalce je razdelil v tri skupine. Za najmanjše je izračunal, da so imeli 5,9 odstotka nižje cene električne energije od povprečja. Kar je Slovenijo uvrstilo na 13. mesto med 22. državami. Za 5,3 odstoka nižjo ceno so imeli tudi srednji in za 1,2 veliki odjemalci, je izračunal Mervar.

So pa bile cene višje ob koncu leta 2024. Mali negospodinjski odjemalci so bili 3,7 odstotka nad povprečjem, srednji 3,4 in veliki kar 15,3 odstotka nad evropskim povprečjem.

Kako zagotoviti zanesljiv, trajnosten in konkurenčen energetski sistem bo sicer tudi osrednje vprašanje poslovno-medijske konference Platforma o energetiki. Na njej bodo sodelovali najvplivnejši predstavniki energetskega sektorja, gospodarstva, politike, znanosti in civilne družbe.

Več informacij in vstopnice najdete na spletni strani Platforma.si

Platforma
Platforma FOTO: POP TV
energetika elektrika aleksander mervar
KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
LevoDesniPles
02. 12. 2025 21.00
lol z eno plačano položnico poprečne hobo družine v tej poceni slovenistaniji lahko v moskvi na polno trošiš štrom kar 3 mesce
ODGOVORI
0 0
Tomvojo
02. 12. 2025 20.58
+1
Priveski k ceni so pa enormni, ta klovn naj pa neha z svojo dvoličnostjo, je botr ropanja sloovc preko štroma.
ODGOVORI
1 0
Rainbow warrior
02. 12. 2025 20.55
+2
Verjetno je bil ta Mrvar pod kakšnimi substancami, ko je delal to raziskavo, drugače ne bi mogel govoriti takih neumnosti.
ODGOVORI
2 0
čevapgpt
02. 12. 2025 20.54
+1
Plače tudi.
ODGOVORI
1 0
Albert Konečnik
02. 12. 2025 20.50
+4
Hitro jo dvignimo, da se bomo vsaj tu lahko primerjali z Evropo. O tem, kje smo pa med najdražjimi v Evropi, pa niti besedice. Naša politika je pač bila in bo ostala barabinska.
ODGOVORI
4 0
LevoDesniPles
02. 12. 2025 20.50
+3
lol seveda pri nas v slovenistanu štrom delijo kot darilo brezplačno in brez kakršnih koli trošarin in nadomestil
ODGOVORI
3 0
Rdečimesečnik
02. 12. 2025 20.49
+4
Mrvar ne nakladaj
ODGOVORI
4 0
Bolfenk2
02. 12. 2025 20.41
+7
Vseeno so cene elektrike 2x višje kot so bile pred vojno v Ukraini. In EU politiki vključno s slovenskimi še vedno podpirajo to vojno čeprav pomeni katastrofo za življenski standard Evropejcev.
ODGOVORI
7 0
MalaZaba
02. 12. 2025 20.40
+4
Plače so tudi med najnižjimi v eu... In??
ODGOVORI
6 2
Slovenska pomlad
02. 12. 2025 20.39
+0
Hahaha...janševiki na aparatih.
ODGOVORI
4 4
Mekenzi
02. 12. 2025 20.39
+2
Laž reziskavo so delali na Elesu energetiki, kdo verjame vsem tem lažnivcem. 😛🤨😢
ODGOVORI
5 3
galeon
02. 12. 2025 20.37
+7
Mervar neumna primerjava. Tudi plače so med najnižjimi v EU.
ODGOVORI
9 2
Kratki
02. 12. 2025 20.37
+5
Imamo pa zato najbolj obdavčene plače v celi EU b.u.t.l.-vsepovsod se gleda ta EU.samo ne pri plačah b.a.n.d.a.
ODGOVORI
7 2
