Prvi mož Plinovodov: Nacionalizacija je dobra popotnica za stabilno delovanje

Marjan Eberlinc je poudaril, da je pri pojasnjevanju lokalnih razmer treba razumeti tudi širše, evropske razmere. "Kot vidimo, na energetskem trgu vladajo določena pravila, in Evropa ugotavlja, da je težko obvladovati plinski trg le na podlagi tržnih razmer, kjer trg obvladujejo samo akterji."

To pa po Eberlinčevem velja predvsem za tiste, ki so vezani na ruske dobavne pogodbe. Za "pomenljiv primer" je prvi mož plinovodov izpostavil nemški Uniper. "Ko je Uniper zapadel v težave, je Nemčija ugotovila, kako zadevo rešiti, in je podjetje dokapitalizirala. To pa zato, ker je zaznala pomembnost oskrbe z zemeljskim plinom in to strateškost celotne industrije, ki je oskrbovana z ruskim plinom," je pojasnil.

Eberlinc tako meni, da je v takšnih primerih nacionalizacija "dobra popotnica za stabilno delovanje". "Tudi v Sloveniji imamo nacionalnega ponudnika, to je Geoplin, in v primeru motenj, kot je nespoštovanje dobavnih pogodb, ki izhajajo iz Rusije, je treba tak problem tudi strateško obravnavati," meni direktor Plinovodov. Predsednik Energetske zbornice je zagotovil tudi, da bo plina čez zimo dovolj.