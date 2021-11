Prvi nakup vojaškega letala po 20 letih, ki bo Sloveniji dodal strateško orodje

Minister za obrambo Matej Tonin je v sredo zvečer z italijanskim kolegom Lorenzom Guerinijem podpisal izvedbeni dogovor med ministrstvoma o nakupu novega letala Spartan C-27J, ki ga je kot primernejše izbrala Slovenska vojska. Cena novega letala znaša 48 milijonov evrov, za dodatnih 11 milijonov pa bodo dobavljeni različni moduli – tovorni, prevoz oseb, prevoz okuženih, prevoz lažje in težje poškodovanih oseb s spremljanjem življenjskih funkcij in modul za gašenje požarov. V to skupno ceno so všteti vsi stroški od logistike, rezervnih delov in usposabljanja posadk do tehnične dokumentacije in certifikacije, DDV pa bo znašal 13 milijonov evrov. Država bo tako za nakup letala odštela skupno 72 milijonov evrov.