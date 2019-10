Prvi napovednik: Družinska pustolovščina Dolittle

Družinska pustolovščina DOLITTLE na redni spored v kinematografe v sinhronizirani in izvirni različici prihaja 16. JANUARJA 2020, na ogled pa sta tudi že oba napovednika – SINHRONIZIRANI in IZVIRNI NAPOVEDNIK .

Film je režiral dobitnik oskarja Stephen Gaghan (Siriana, Preprodajalci), poleg Downeyja Jr., ki sodeluje kot izvršni producent, pa v filmu zaigrajo ali so živalim posodili svoj glas Antonio Banderas, Michael Sheen, Jim Broadbent, John Cena, Marion Cotillard, Ralph Fiennes, Selena Gomez, Tom Holland, Rami Malek, Kumail Nanjiani, Craig Robinson, Octavia Spencer, Emma Thompson in drugi.

O ZGODBI:

Potem ko je pred sedmimi leti izgubil ženo, se ekscentrični doktor John Dolittle (Robert Downey Jr.),slavni zdravnik in veterinar kraljice Viktorije Britanske,umakne pred svetom za visoke zidove graščine Dolittle, družbo pa mu delajo le eksotične živali. Ko pa mlada kraljica (Jessie Buckley) hudo zboli, se mora Dolittle, čeprav nerad, odpraviti na epsko pustolovščino na mitičen otok, da bi našel zdravilo, pri tem pa si povrne duhovitost in pogum, ko naleti na stare nasprotnike in odkrije čudežna bitja.



Zdravniku se na popotovanju pridružijomladi, samoimenovani vajenec (Harry Collett)in hudomušna izbrana družba živalskih prijateljev - med njimi nestrpna gorila (dobitnik oskarja Rami Malek), navdušena, a neumna račka (dobitnica oskarja Octavia Spencer), prepirljiv in ciničen noj (Kumail Nanjiani), vznemirljiv polarni medved (John Cena) ter trmasta papiga (dobitnica oskarja Emma Thompson), ki je zdravnikov zaupnik in svetovalec.

V filmu zaigrajo tudi Antonio Banderas, Michael Sheen in dobitnik oskarja Jim Broadbent, pojavijo pa se tudi glasovi igralcev – oskarjevke Marion Cotillard, Frances de la Tour, Carmen Ejogo, Ralpha Fiennesa, Selene Gomez, Toma Hollanda in Craiga Robinsona. Film je režiral dobitnik oskarja Stephen Gaghan(Siriana, Preprodajalci), producenti so Joe Roth, Jeff Kirschenbaum in Susan Downey, izvršni producenti pa Robert Downey Jr., Sarah Bradshaw in Zachary Roth.

IGRALSKA ZASEDBA: Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen, Jim Broadbent, Jessie Buckley, John Cena, Harry Collett, Marion Cotillard, Frances de la Tour, Carmen Ejogo, Ralph Fiennes, Selena Gomez, Tom Holland, Rami Malek, Kumail Nanjiani, Craig Robinson, Octavia Spencer in Emma Thompson

REŽIJA:Stephen Gaghan

SCENARIJ:Stephen Gaghan, Chris McKay, John Whittington

PRODUCENTI: Joe Roth, Jeff Kirschenbaum, Susan Downey

IZVRŠNI PRODUCENTI:Robert Downey Jr., Sarah Bradshaw, Zachary Roth

ŽANR: družinska pustolovščina

Naročnik oglasa je Karantanija Cinemas.