Prvi neuradni rezultati kažejo na podporo noveli Zakona o RTV Slovenija

Na referendumskem trojčku se je preizkusila tudi novela Zakona o RTV Slovenija, ki je prejela tudi glavnino pozornosti. Volišča so ob 19. uri zaprla svoja vrata, prvi neuradni rezultati pa kažejo, da po dobrih 64 odstotkih preštetih glasov prevladuje stran ZA. Novelo je v predreferendumski tekmi podprl tudi Inštitut 8. marec, ki se je v tem delu aktivno vključil v referendumsko kampanjo. Ob razglasitvi prvih neuradnih rezultatih tega referenduma so se tako v njihovem štabu razlegli veseli vzkliki in ploskanje. "Zelo smo veseli," je dejala Nika Kovač.

Glasovi se preštevajo, prvi neuradni rezultati pa po 64,19 odstotka preštetih glasov kažejo na prevlado glasu ZA. 62,44 odstotka volilnih upravičencev oz. 235.488 oseb je na referendumu obkrožilo glas ZA, 37,56 odstotka oz. 141.663 volilnih upravičencev pa PROTI. Ob razglasitvi prvih neuradnih rezultatov glede slednjega referenduma so se v štabu Inštituta 8. marec razlegli vzkliki in ploskanje. Nika Kovač, direktorica Inštituta, ki se je tudi aktivno vpletel v kampanjo ZA novelo Zakona o RTV Slovenija, je dejala, da o drugih dveh zakonih sploh ne razmišljajo. "Fokusirani smo bili na RTV in nestrpno čakamo na rezultate. To se nam namreč zdi tisto ključno vprašanje o tem, v kakšni demokraciji bomo živeli. Mediji so branik pred avtoritarno družbo, mediji so branik pred širjenjem laži, zato se nam zdi ta referendum najpomembnejši," je dejala.

icon-expand RTV Slovenija FOTO: Bobo

Trenutno je v veljavi zakon, ki ga je leta 2005 pripravil SDS. Ta predvideva, da ima RTV programski in nadzorni svet, ki imata programske in nadzorne funkcije ter generalnega direktorja, ki vodi posle. Od 29 članov programskega sveta jih 21 imenuje državni zbor. Novela Zakona o RTV Slovenija pa prinaša spremembe upravljanja tega javnega zavoda. Po predlogu vlade bi upravljanje in nadzor namesto programskemu in nadzornemu svetu prepustili enotnemu svetu RTV Slovenija. Tega bi sestavljalo 17 članov, pri imenovanju katerih bi imeli odločilno vlogo strokovna javnost oz. civilna družba in zaposleni na RTV Slovenija.

Šest članov bi izbrali zaposleni, preostalih 11 pa bi na podlagi izvedenih javnih pozivov imenovali italijanska in madžarska narodna skupnost, predsednik države, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Nacionalni svet za kulturo, Olimpijski komite Slovenije, informacijski pooblaščenec, Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja, varuh človekovih pravic in Nacionalni svet invalidskih organizacij. Ob tem predlog uvaja tudi finančni odbor, ki ga bo sestavljalo pet članov. Namesto obstoječega organa vodenja – generalnega direktorja – pa uvaja štiričlansko upravo.