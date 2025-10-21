Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Prvi obrambni sejem v Sloveniji: puške, rakete, droni ...

Celje, 21. 10. 2025 20.07 | Posodobljeno pred 10 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Marko Gregorc
Komentarji
22

V Celju so odprli prvi obrambni sejem v Sloveniji. Na njem se predstavlja 170 razstavljalcev iz 20 držav sveta, tudi slovenska podjetja, ki na tem področju iščejo svojo priložnost. Prišli so tudi protestniki, nasprotniki oboroževanja, prepričani, da so med razstavljalci tudi podjetja, ki sodelujejo z Izraelom. Kako pa je sicer videti sejem obrambne industrije in kdo so ljudje, ki se ga udeležujejo?

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Obrambni sejem v Celju
    03:19
    Iz 24UR: Obrambni sejem v Celju
  • Iz SVETA: Sejem orožja
    02:45
    Iz SVETA: Sejem orožja

Tudi na orožarskem sejmu, ki se uradno imenuje obrambni, je vzdušje sejemsko. Gre za klasično mreženje in ogledovanje eksponatov. Puške, rakete, droni in strelivo različnih kalibrov in barv. 

Nekdanjega šefa Sove smo ujeli pri promociji neprebojnih stekel in plošč za jopiče. "To sta svetovno dve najlažji plošči v tem trenutku," pove Rajko Kozmelj

Na stojnicah pa smo videli tudi popestritve, značilne za avtomobilska sejmišča.

In tako kot pri avtomobilih se tudi orožje očitno lepše prodaja v družbi dam. "Naša dekleta so tu, zato da polepšajo ta dogodek, predvsem pa za to, da poskrbijo, da monotonija železa in zelene barve dobi lepši pridih," pojasni Miloš Milosavljević, direktor podjetja Valhalla Turrets. 

In kdo sploh so obiskovalci takšnih sejmov? Za splošno javnost bo namreč dogodek odprt le zadnji dan. "Gre za predstavnike vojsk, načelnike generalštabov, njihove namestnike, predstavnike ministrstev, neka taka mešanica različnih kadrov," doda Milosavljević. 

Proti rožljanju z orožjem, četudi le na stojnicah, so se še pred odprtjem sejma postavili protestniki.

"Sem zgrožena nad tem, da Slovenija daje prostor orožarski industriji, da tukaj sklepa milijardne posle, ki se v resnici na koncu plačujejo s krvjo," je povedala ena od protestnic. 

Med razstavljalci naj bi bili tudi številni taki, ki vsaj posredno sodelujejo z Izraelom, so izpostavili v Gibanju za pravice Palestincev.

"Cenim in spoštujem vse klice in pozive k miru, tudi tiste pred začetkom sejma. Borba za mir je nekaj, kar je tudi meni v srcu, ampak kadar razmere niso take, je treba na njih odgovoriti, tako da se zaščitimo," je komentiral obrambni minister Borut Sajovic. 

Obrambni minister je ob tem poudaril še pomen priložnosti, ki jo s takšno predstavitvijo dobijo domača podjetja. Med tujimi pa ni bilo mogoče spregledati že izbranega dobavitelja reševalnih helikopterjev Leonarda, pa tudi glavnega pretendenta za dobavo oklepnikov Patria. 

Slovenija naj bi jih kupila še približno 100. "Mislim, da so vsebina in splošna določila ter pogoji na nivoju, ki je zadovoljiv za obe strani in zdaj je na politiki, da sprejme odločitev. Če bo vse po sreči, že v bližnji prihodnosti," je povedal Hugo Vanbockryck, vodja prodajnega oddelka Patrie za Evropo. 

Neuradno morda že v nekaj tednih, cena naj bi ostala v okvirjih, ki si jih je zadala vlada. To je 700 milijonov evrov, Patria pa bi lahko vseh 106 oklepnikov dostavila do leta 2030.

celje obrambni sejem
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (22)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
fofnudl
22. 10. 2025 11.58
Prva je SOBRA, nevedneži.
ODGOVORI
0 0
mario7
22. 10. 2025 11.52
Pripravljanje ljudi na 3. svetovno vojno.
ODGOVORI
0 0
komarec
21. 10. 2025 21.54
To je napravljeno za ubijanje.
ODGOVORI
0 0
Sixten Malmerfelt
21. 10. 2025 21.48
+1
vojni hujskači!
ODGOVORI
1 0
Sixten Malmerfelt
21. 10. 2025 21.48
+2
in proti vojaški protesti pred sejmom,, a o tem ne boste poročali!
ODGOVORI
2 0
jutri_pa_res
21. 10. 2025 21.46
Mi, ki smo živeli že v SFRJ, se spomnimo ene od redkih modrih misli Tita: "Živimo, kot da bo 100 let mir, pripravljajmo se, kot da bo jutri vojna."
ODGOVORI
0 0
jutri_pa_res
21. 10. 2025 21.42
-2
Če pridejo Rusi, jim bodo Jenul in kompanija takoj nastavili guzice...
ODGOVORI
0 2
komarec
21. 10. 2025 21.56
+1
Ne to ne, jih bomo pa počastili z pijačo.
ODGOVORI
1 0
Ki zombi
21. 10. 2025 21.19
-1
Borba za mir se v razmerah kot trenutno so, začne z vlaganjem v obrabno moč.
ODGOVORI
0 1
Veščec
21. 10. 2025 20.53
a se bo dal kej kupit,al sam gledat.če sam gledat,pol je brez veze
ODGOVORI
0 0
Veščec
21. 10. 2025 20.54
-1
jst bi uno tavelko mrcino na gosence
ODGOVORI
0 1
proofreader
21. 10. 2025 20.26
+0
Jenullovi so se oblekli kot za partizansko proslavo.
ODGOVORI
4 4
mario7
22. 10. 2025 11.55
Če so se je prav. Belih Izdajalcev tako ali tako nihče ne mara.
ODGOVORI
0 0
proofreader
21. 10. 2025 20.25
-1
Jenulla pošljimo za veleposlanika v Palestino. Nihče namreč noče biti.
ODGOVORI
2 3
komarec
21. 10. 2025 21.59
+1
Tebe v Moskvo.
ODGOVORI
1 0
galeon
21. 10. 2025 20.24
+0
KO evropsko gospodarstvo jemlje hudič, ko Nemci postajajo siromaki, jih bo pa reševala proizvodnja orožja. A če ga hočejo prodajat, bodo morali spet kje zakuhat vojne. Ker brez tega ni proizvodnje. Bolniki vsi od prvega do zadnjega.
ODGOVORI
3 3
proofreader
21. 10. 2025 20.24
+0
Trump je z mirom v Gazi uničil volilni program skrajne Levice in režirane proteste režiserja Jenulla.
ODGOVORI
3 3
Arrya
21. 10. 2025 20.20
+1
Pa dobro, od kdaj smo mi ZDA, da imamo razstave orožja...
ODGOVORI
4 3
Banion
21. 10. 2025 20.20
+3
mirovnik ebi posla demonstrirat v ukrajino pred ruske puške
ODGOVORI
4 1
tron3
21. 10. 2025 20.12
+4
SV bo moral braniti slovenski narod v primeru agresije!!!!!
ODGOVORI
5 1
Naiskreni
21. 10. 2025 20.21
+0
pa kdor hoce naj kar uzame tole drzavo..
ODGOVORI
3 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330