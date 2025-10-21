Prvi obrambni sejem v Sloveniji: puške, rakete, droni ...

Tudi na orožarskem sejmu, ki se uradno imenuje obrambni, je vzdušje sejemsko. Gre za klasično mreženje in ogledovanje eksponatov. Puške, rakete, droni in strelivo različnih kalibrov in barv.

Nekdanjega šefa Sove smo ujeli pri promociji neprebojnih stekel in plošč za jopiče. "To sta svetovno dve najlažji plošči v tem trenutku," pove Rajko Kozmelj.

Na stojnicah pa smo videli tudi popestritve, značilne za avtomobilska sejmišča.

In tako kot pri avtomobilih se tudi orožje očitno lepše prodaja v družbi dam. "Naša dekleta so tu, zato da polepšajo ta dogodek, predvsem pa za to, da poskrbijo, da monotonija železa in zelene barve dobi lepši pridih," pojasni Miloš Milosavljević, direktor podjetja Valhalla Turrets.

In kdo sploh so obiskovalci takšnih sejmov? Za splošno javnost bo namreč dogodek odprt le zadnji dan. "Gre za predstavnike vojsk, načelnike generalštabov, njihove namestnike, predstavnike ministrstev, neka taka mešanica različnih kadrov," doda Milosavljević.

Proti rožljanju z orožjem, četudi le na stojnicah, so se še pred odprtjem sejma postavili protestniki.

"Sem zgrožena nad tem, da Slovenija daje prostor orožarski industriji, da tukaj sklepa milijardne posle, ki se v resnici na koncu plačujejo s krvjo," je povedala ena od protestnic.

Med razstavljalci naj bi bili tudi številni taki, ki vsaj posredno sodelujejo z Izraelom, so izpostavili v Gibanju za pravice Palestincev.

"Cenim in spoštujem vse klice in pozive k miru, tudi tiste pred začetkom sejma. Borba za mir je nekaj, kar je tudi meni v srcu, ampak kadar razmere niso take, je treba na njih odgovoriti, tako da se zaščitimo," je komentiral obrambni minister Borut Sajovic.

Obrambni minister je ob tem poudaril še pomen priložnosti, ki jo s takšno predstavitvijo dobijo domača podjetja. Med tujimi pa ni bilo mogoče spregledati že izbranega dobavitelja reševalnih helikopterjev Leonarda, pa tudi glavnega pretendenta za dobavo oklepnikov Patria.

Slovenija naj bi jih kupila še približno 100. "Mislim, da so vsebina in splošna določila ter pogoji na nivoju, ki je zadovoljiv za obe strani in zdaj je na politiki, da sprejme odločitev. Če bo vse po sreči, že v bližnji prihodnosti," je povedal Hugo Vanbockryck, vodja prodajnega oddelka Patrie za Evropo.

Neuradno morda že v nekaj tednih, cena naj bi ostala v okvirjih, ki si jih je zadala vlada. To je 700 milijonov evrov, Patria pa bi lahko vseh 106 oklepnikov dostavila do leta 2030.