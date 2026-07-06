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Slovenija

Prvi odziv Jaklina: Ne nameravam odstopiti, delal sem dobro

Ljubljana, 06. 07. 2026 19.59 pred 34 minutami 3 min branja 7

Avtor:
Kaja Kobetič
Damjan Jaklin

Po naših razkritjih, da naj bi Damjan Jaklin, desna roka predsednika NSi in infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca, nezakonito prejel več kot 60 tisoč evrov provizije, Jaklin s položaja državnega sekretarja ne bo odstopil. Po petih dneh je prvič stopil pred našo kamero in kljub temu, da naj bi tožilstvo zoper njega pripravljalo neposredno obtožnico, kar pomeni, da imajo trdne dokaze, vse očitke zavrača.

"Pozivam ustrezne organe v Republiki Sloveniji, da se v izogib nadaljnji politični gonji pospešijo njihovi postopki in jih tudi uspešno zaključijo. Sam pa v tem obdobju ne mislim odstopiti, saj smatram, da sem kot župan in tudi kot državni sekretar delal dobro, korektno, v dobrobit tako naše občine, ki je med uspešnejšimi, kot tudi ministrstva," nam je Jaklin povedal v prvem odzivu.

Pravi celo, da gre za krivo ovadbo. Jaklin namreč z ostrimi besedami odgovarja na dokaze, zbrane v preiskavi, da naj bi prek fiktivne pogodbe in slamnatih podjetij v žep pospravil več kot 60 tisoč evrov. Prepričan je, da se mu dela krivica z neutemeljenimi izjavami, da so očitki na podlagi neutemeljenih dejstev in da je sam le kolateralna škoda.

Zanika, da bi prejel kakršen koli evro, izjave skesanca, ki naj bi pričal, da je za Jaklina osebno dvigoval denar, pa označuje za laži. Excelove tabele, kjer naj bi bile zabeležene vse provizije, pa da nikoli ni videl. Četudi naj bi ovadba pravila drugače.

Vrtovec Jaklinu zaupa

Da Jaklinu zaupa, je zadevo danes prvič komentiral njegov šef Jernej Vrtovec, ki odstopa Jaklina trenutno ne zahteva. Pa je infrastrukturni minister o tem s svojim sekretarjem govoril? Odvisno, koga vprašate.

"NPU je kasneje v svojem dokumentu napisal, da nič od tega ni možno dokazati in da ti očitki niso utemeljeni, da bi lahko jaz kot župan imel vpliv tako na izbor izvajalcev kot na izbor SUP nadzora, kot za to, da ena izmed občin, ki je kasneje tožila, ne unovči bančne garancije. Smatram, da na osnovi tega gre za krivo ovadbo, ki je škodoželjna do mene, kot tudi do drugih, ki so s tem povezani. Osebno menim, da me je nekdo tu po nepotrebnem vlekel v spor med dvema poslovnima in zasebnima partnerjema," je prepričan Jaklin.

"Vedno se išče najšibkejši člen, da se razbije desnosredinsko vlado," je prepričan Vrtovec.
"Vedno se išče najšibkejši člen, da se razbije desnosredinsko vlado," je prepričan Vrtovec.
FOTO: POP TV

"Sam nisem videl nobenega spisa, ne kazenske ovadbe ne drugih stvari. Zaradi tega težko komentiram te stvari. Zgolj in samo na podlagi medijskih poročanj pa nekdo ne more prevzemati odgovornosti, ampak imamo za to pristojne organe," medtem zagotavlja Vrtovec, ki na vprašanje, ali bo imel Jaklin njegovo zaupanje, dokler bo postopek še tekel, odgovarja: "Pa saj je logično, vedno se išče najšibkejši člen, da se razbije desnosredinsko vlado. Ta trenutek je na udaru Damjan Jaklin, ki dobro opravlja svoje delo na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko. Jutri bo nekdo drug. Se pravi, če kdo misli, da se bodo določene konsekvence vlekle na podlagi medijskih poročanj, se žal moti."

"Ministru sem dal pojasnila, kar se mi zdi normalno," je še povedal Jaklin. In o čem sta govorila? "O tem nismo nič govorili," pa odgovarja Vrtovec. "Zaradi tega, ker nima nobenih podatkov in dokler jih ne bo, ne bodo stekli postopki," dodaja infrastrukturni minister.

Kaj pravi stranka?

In kaj na očitke o domnevnih koruptivnih dejanjih njihovega vidnega člana pravijo krščanski demokrati?

Člani NSi so se zbrali na odmaknjenem posestvu v Savinjski dolini, kjer potekata izvršni odbor in svet stranke.

Prvenstveno zaradi priprav na lokalne volitve in predpočitniškega usklajevanja. A od nekaterih članov je bilo slišati tudi pričakovanja, da bo Jaklin zadeve članstvu razložil. Zaznati je bilo tudi nekaj nejevolje in dvomov, ali lahko ob takšnih očitkih še opravlja funkcijo - tako sekretarja kot župana, konkretnejših in glasnejših zahtev po odstopu za zdaj ni.

Po naših informacijah Jaklin članstvu ni polagal računov, v prvem delu seje sveta pa še ni spregovoril.

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KOMENTARJI7

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Ali63
06. 07. 2026 20.34
Bravo Vrtovec&co.! Bog vse vidi in vse ve, greh se delati ne sme.
Odgovori
0 0
300 let do specialista
06. 07. 2026 20.26
Slovenijo vodi korupcija, vpeta je v vse pore življenja, še več, postala je neposredno vidna, za nameček pa še zgledna, ker nihče nikoli ne odgovarja. SLOVENIJA JE RAJ ZA MAFIJO. Nekdo se čudi od kod nizke pokojnine in visoke cene, pa raja zavedajte se, da na položajih KRADEJO kdorkoli ima priložnost.
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+4
4 0
FAUSTOS1
06. 07. 2026 20.25
biti pošten in priznati -to pa ne mi nsi-evci kot šolarcki velika sds vodja-nikoli ne priznaj vedno so krivi drugi..
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+2
2 0
jurist
06. 07. 2026 20.22
Mislim, da zahteva, da nekdo odstopi, ker je neka novinarska ekipa napisala nekaj, kar vsaj javno še ni v uradnih postopkih pa res kaže na politični prispevek. Če so novinarji izvedeli za nekaj takega, se vpraša za komentar. Lahko tudi, v kakšnem primeru bo nekdo odstopil. Ampak pisanje na način, da bi moral odstopiti je pa v tej točki povsem preuranjeno
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-4
0 4
Misika1967
06. 07. 2026 20.20
Vrtovec se dela gluhega in slepega,najbrz je delal tudi v njegovo dobro. Seveda je to za sektase drobiz,ki pa ga jemljejo iz nasih zepov. Da jih ni nic sram. Paranoicno ponavljajo da je vse politicno,ceprav so dokazi trdni. Njihove vrednote pa so znane skozi zgodovino. Sramota.
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+6
6 0
Polkavalčekrokenrol
06. 07. 2026 20.09
Končno je prišla vlada ki bo zatrla korupcijo,borba proti korupciji je prvi in zadnji člen koalicijske pogodbe,zelo pozitivno,težko smo to dočakali
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+5
6 1
mate08
06. 07. 2026 20.09
Vprašanje za zokita ljubljanskega...sej tud on "ni pajsnu" 29.000.000 eur, de??
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-5
1 6
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