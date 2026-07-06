Prvi odziv Jaklina: Ne nameravam odstopiti, delal sem dobro

"Pozivam ustrezne organe v Republiki Sloveniji, da se v izogib nadaljnji politični gonji pospešijo njihovi postopki in jih tudi uspešno zaključijo. Sam pa v tem obdobju ne mislim odstopiti, saj smatram, da sem kot župan in tudi kot državni sekretar delal dobro, korektno, v dobrobit tako naše občine, ki je med uspešnejšimi, kot tudi ministrstva," nam je Jaklin povedal v prvem odzivu. Pravi celo, da gre za krivo ovadbo. Jaklin namreč z ostrimi besedami odgovarja na dokaze, zbrane v preiskavi, da naj bi prek fiktivne pogodbe in slamnatih podjetij v žep pospravil več kot 60 tisoč evrov. Prepričan je, da se mu dela krivica z neutemeljenimi izjavami, da so očitki na podlagi neutemeljenih dejstev in da je sam le kolateralna škoda. Zanika, da bi prejel kakršen koli evro, izjave skesanca, ki naj bi pričal, da je za Jaklina osebno dvigoval denar, pa označuje za laži. Excelove tabele, kjer naj bi bile zabeležene vse provizije, pa da nikoli ni videl. Četudi naj bi ovadba pravila drugače.

Vrtovec Jaklinu zaupa

Da Jaklinu zaupa, je zadevo danes prvič komentiral njegov šef Jernej Vrtovec, ki odstopa Jaklina trenutno ne zahteva. Pa je infrastrukturni minister o tem s svojim sekretarjem govoril? Odvisno, koga vprašate. "NPU je kasneje v svojem dokumentu napisal, da nič od tega ni možno dokazati in da ti očitki niso utemeljeni, da bi lahko jaz kot župan imel vpliv tako na izbor izvajalcev kot na izbor SUP nadzora, kot za to, da ena izmed občin, ki je kasneje tožila, ne unovči bančne garancije. Smatram, da na osnovi tega gre za krivo ovadbo, ki je škodoželjna do mene, kot tudi do drugih, ki so s tem povezani. Osebno menim, da me je nekdo tu po nepotrebnem vlekel v spor med dvema poslovnima in zasebnima partnerjema," je prepričan Jaklin.

"Vedno se išče najšibkejši člen, da se razbije desnosredinsko vlado," je prepričan Vrtovec. FOTO: POP TV

"Sam nisem videl nobenega spisa, ne kazenske ovadbe ne drugih stvari. Zaradi tega težko komentiram te stvari. Zgolj in samo na podlagi medijskih poročanj pa nekdo ne more prevzemati odgovornosti, ampak imamo za to pristojne organe," medtem zagotavlja Vrtovec, ki na vprašanje, ali bo imel Jaklin njegovo zaupanje, dokler bo postopek še tekel, odgovarja: "Pa saj je logično, vedno se išče najšibkejši člen, da se razbije desnosredinsko vlado. Ta trenutek je na udaru Damjan Jaklin, ki dobro opravlja svoje delo na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko. Jutri bo nekdo drug. Se pravi, če kdo misli, da se bodo določene konsekvence vlekle na podlagi medijskih poročanj, se žal moti." "Ministru sem dal pojasnila, kar se mi zdi normalno," je še povedal Jaklin. In o čem sta govorila? "O tem nismo nič govorili," pa odgovarja Vrtovec. "Zaradi tega, ker nima nobenih podatkov in dokler jih ne bo, ne bodo stekli postopki," dodaja infrastrukturni minister.

Kaj pravi stranka?