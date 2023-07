Minister po odstopu: 'Ni reforme zdravstva brez reforme države'

Bešič Loredan je v svojem prvem odzivu zapisal, da je zdravstvena reforma najbolj pomemben strukturni korak v zadnjih 30 letih naše države. A če želimo narediti ta nujen korak, ga moramo narediti skupaj, meni. "Kot država moramo sprejeti odločitev, ali nam je pomemben vsak državljan posebej ali pa na prvo mesto postavljamo interesne centre moči in zasebne interese."

Sam je, kot pravi, to odločitev sprejel že pred enim letom. "Na prvo mesto sem takrat – kot človek in kot zdravnik in danes tudi kot politik – postavil Slovenke in Slovence. To pričakujem tudi od vseh ostalih predstavnikov slovenske vlade, ki morajo slediti interesom državljank in državljanov," je dejal.