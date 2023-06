Prvi počitniški vikend: ponekod že zastoji

V smeri iz Šentilja proti Mariboru je osem kilometrov dolg zastoj, potovalni čas se podaljša za približno eno uro. Obvoz je po regionalni cesti med priključkoma Šentilj in Maribor sever.

Na Policijski upravi Kranj so ob napovedanem gostem prometu ta konec tedna predvsem opozorili na možnost zastojev na gorenjski avtocesti in na cestah proti in v turistično-izletniških krajih.

Ob tem so vnovič spomnili na nasvete vsem udeležencem v prometu. Pomembno je, da vozniki zagotavljajo primerno varnostno razdaljo med vozili, da vozijo strpno in previdno, še posebej na odsekih, kjer se izvajajo gradbena dela. Prav tako naj hitrost vožnje prilagodijo trenutnemu stanju prometa in upoštevajo, da zaradi možnih zastojev ali stoječe kolone obstaja nevarnost naleta.