Prvi pogini zaradi bolezni modrikastega jezika pri divjadi

Ljubljana, 12. 09. 2025 12.17 | Posodobljeno pred 8 dnevi

Avtor
D.L.
Potem ko je bolezen modrikastega jezika močno prizadele črede ovac, so lovci v tem tednu prve pogine opazili tudi pri divjadi, in sicer pri gamsu in muflonu na območjih, kjer je bolezen že prisotna.

Muflon
Muflon FOTO: Shutterstock

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je v četrtek dobila potrditev bolezni modrikastega jezika pri dveh muflonih.

Gre za bolezen, ki se prenaša s piki krvosesnih mušic iz rodu Culicoides in prizadene tako domače kot divje prežvekovalce. Med dovzetne vrste sodijo mufloni, jelenjad, srnjad in druge vrste divjadi. Bolezen se ne prenaša neposredno med živalmi in ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi, pojasnjujejo na UVHVVR. Ob tem dodajajo, da lahko divji prežvekovalci igrajo pomembno vlogo pri ohranjanju virusa v okolju, zlasti v območjih z visoko gostoto populacij.

Čeprav poteka večina okužb pri divjadi brez kliničnih znakov, se lahko pri dovzetnih vrstah, predvsem muflonih, jelenih in gamsih, pojavijo povišana telesna temperatura, otekanje glave, vek in jezika, slinjenje in razjede v ustni votlini, težave pri gibanju in šepanje. V nekaterih primerih so opazne tudi krvavitve na sluznicah, vnetje v ustni votlini in oteženo dihanje. V hujših primerih lahko pride do pogina zaradi odpovedi dihal ali srca, klinične znake bolezni naštevajo pri UVHVVR.

Bolezen modrikastega jezika je trenutno razširjena po vsej Sloveniji, zaradi česar tudi pri divjadi lahko prihaja do povečanega pogina. Uprava lovcem svetuje, da v primeru, ko v lovišču najdejo poginule prežvekovalce (srnjad, jelenjad, muflon, gams), preverijo, ali so prisotni znaki bolezni. 

"Če na smrčku, nosu, ustni in nosni sluznici ter jeziku opazijo spremembe, naj ta trupla na mestu najdbe ali bližnjem primernem mestu zakopljejo oziroma zasujejo s kamenjem in vejevjem tako, da je čimbolj onemogočen dostop mesojedim živalim. Izgube naj lovci vpišejo v aplikacijo Lisjak pod pogin in pod opombo navedejo "sum na BTV". Ko lovci na območju svoje lovske družine prvič najdejo poginule živali z znaki, značilnimi za bolezen, o tem obvestijo pristojni območni urad UVHVVR oziroma naj pokličejo na 112," so dodali navodila. 

Lovci, ki uplenijo divjad, so dolžni o morebitnem nenormalnem obnašanju in nenormalnem zdravstvenem stanju (shujšanost) ter spremembah, značilnih za bolezen modrikastega jezika, obvestiti usposobljeno osebo lovske družine.

komarec
12. 09. 2025 13.06
+3
Od kje je prišla ta okužba? A strokovnjaki to vedo?
Smuuki
12. 09. 2025 14.30
+6
To vprašanje bi naslovil na vsevedne nvo je. Oni vedo vse o vsem. Ni mi jasno zakaj zdaj molčijo? Zakaj so se skrili?
