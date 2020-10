Prvi policist Andrej Jurič ni govoril resnice. Kdo je izbral člane skupine za migracije?

"Organ ugotavlja, da z zahtevanim dokumentom, torej s predlogom, s katerim je v. d. generalnega direktorja Policije predlagal Vladi (oziroma MNZ) imenovanje Davida Antoloviča v Vladno skupino za pripravo predlogov za učinkovitejše varovanje državne meje, preprečevanje ilegalnih migracij in boj proti tihotapljenju ljudi, ne razpolaga oziroma le-ta ne obstaja," nam je sporočila Anita Kodre, uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja na Policiji. Če bi Jurič sam izbral tudi drugega moža NPU v to skupino, bi za to obstajal dokument, njegov predlog. Pa ga ni. Tako nihče ne ve, zakaj se je David Antolovič sploh znašel v tej skupini. Kdo ga je imenoval? Če je Jurič za prvih pet članov vsaj spisal dokument, da jih predlaga v to skupino za migracije, čeprav se ves čas govori, da jih je izbrala politika, za Antoloviča tega ni naredil. Tako je ena od možnih razlag, da so ga politiki kar sami dodali na seznam.

S tem so postavili Andreja Juriča na laž, saj se v Policiji nič ne more zgoditi brez papirja. Za premestitve ali ustanovitve posebnih skupin pa morajo obstajati dokumenti. Da ta ne obstaja, pa lahko pomeni, da pomočnika direktorja NPU Jurič ni sam izbral v to "kazensko skupino", ampak ga je izbrala kar politika. Jurič to zanika.

Sporen je bil že seznam petih ljudi za v to skupino, saj Jurič z "izbranci" ni opravil nobenih razgovorov, sploh jih osebno ne pozna, še najmanj zaposlene na NPU, ki so zelo moteči za vladajočo politiko. Kot je znano, so v skupini pristali odstavljena direktorica Policije Tatjana Bobnar , razrešeni prvi mož kriminalistične policije Boštjan Lindav , razrešena vodja Sektorja za odnose z javnostjo Vesna Drole , dva kriminalista NPU Tina Pahor in Marko Košir .

Za teh pet članov je Jurič v dokumentu "Imenovanje posebne vladne delovne skupine – ilegalni migranti – odgovor", ki smo ga prav tako pridobili po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, ministru za notranje zadeve Alešu Hojsu zapisal: "V okviru povečanih aktivnosti v boju zoper ilegalne migrante in s tem povezanimi rešitvami ste nas pozvali, da imenujemo pet kompetentnih strokovnjakov, ki bodo s sklepom Vlade RS imenovani v posebno delovno skupino, ki se bo prioritetno ukvarjala s sistemskimi in operativnimi rešitvami." In je predlagal pet ljudi, ki z migracijami nimajo nobene povezave, niti to ni njihovo delovno področje.

Nato je poslal vsem petim elektronsko sporočilo, da jih je izbral. Sklepe pa je kasneje dobilo šest ljudi, kot že rečeno, tudi pomočnik direktorja NPU David Antolovič. Čeprav ga Jurič o tem sploh ni obvestil, niti ga ni dal na seznam. Zato Juriča še enkrat soočimo z dokumentom, ki smo ga dobili od Policije, in ga vprašamo, ali se je zlagal, da je tudi pomočnika direktorja NPU izbral on? In zakaj ne obstaja noben dokument o tem? Ali to pomeni, da politika kadruje v Policiji in zaposlene imenuje v vladne delovne skupine? Prvi mož slovenske Policije nam je kasneje odgovoril, da je sam imenoval šest uslužbencev policije v vladno delovno skupino in da pri tem politika ni imela nikakršne vloge. Pri pomočniku direktorja NPU pa, da je šlo za njegov ustni predlog ministru za notranje zadeve, zato o tem ne obstaja noben dokument. Kot pravi, ponovno pojasnjuje, da politika ne kadruje v Policiji, saj da gre za njegovo odločitev o izbiri uslužbencev Policije za vladno skupino, ki sicer še naprej opravljajo tudi svoje redno delo v skladu s sklenjenimi pogodbami o delovnem razmerju. Juričevi razlagi v Policiji ne verjamejo.

V skupini torej ni nikogar, ki bi se pri svojem delu ukvarjal z migracijami in tovrstnimi kaznivimi dejanji. To področje sodi na oddelke za organizirano kriminaliteto na policijskih upravah. Pa tudi Sektor za organizirano kriminaliteto na Generalni policijski upravi pokriva področje ilegalnih migracij. Spomnimo, da je Jurič najprej pojasnjeval, da je izbral uslužbence, ki imajo zelo širok spekter znanj in izkušenj z najvišjega nivoja Policije. "To je po moji oceni zelo pomembno, ker gre pri delu skupine za široko zastavljeno strateško vodenje aktivnosti na najvišji ravni, vključujoč vse segmente policijskega dela. Uslužbenci, ki so s strani Policije imenovani v delovno skupino, so nedvomno profesionalci na svojih področjih, jim zaupam in pričakujem, da bodo imeli pri izvajanju nalog ključno vlogo," je zapisal.

Čeprav navaja, da gre za velike strokovnjake in profesionalce, so bili trije dokaj hitro razrešeni s položajev, ko je nastopila nova vlada, drugi trije z Nacionalnega preiskovalnega urada pa so ves čas na udaru kritik stranke SDS, izpostavljeni diskreditacijam in napadom v njihovih medijih. Označujejo jih kot skupino za pregon desnih politikov, posebej pa SDS. Kdo bo potem verjel Juriču, da jih je imenoval v vladno skupino, ker so veliki strokovnjaki na svojem področju? "Gre za izključno mojo odločitev, in drži, pomočnik direktorja NPU je bil v delovno skupino imenovan naknadno. Namreč, v skupino sta bila pred tem že predlagana kriminalista in prav je, da nekdo njuno delo koordinira in usmerja," se je branil Jurič. Imenovan naj bi bil torej naknadno – da bo v skupini šestih ljudi, koordiniral delo dveh ljudi. Ob tem, da ima skupina še vodjo. To je Vlado Maksimovič, prijatelj Franca Kanglerja, državnega sekretarja na notranjem ministrstvu.

Kaj vse zaposleni v Policiji očitajo direktorju Andreju Juriču?

Andrej Jurič se ves čas brani pred obtožbami sodelavcev, da deluje politično in izvršuje ukaze, ki mu jih nalaga vladajoča politika. Po dveh mesecih vodenja Nacionalnega preiskovalnega urada je obupal celo Uroš Lepoša, ki naj bi bil Juričev kader. Neuradno se ni strinjal z dogajanjem na Policiji, niti s početjem prvega moža kriminalistične policije Vojka Urbasa, ki naj bi prav tako deloval po navodilih politike. Uradno pa je Lepoša odstopil iz osebnih razlogov. Zgodile so se tudi nezakonite revizije kriminalističnih preiskav na NPU, ki jih je na zahtevo notranjega ministra Hojsa odredil Jurič. Kljub pozivom stroke in Policijskega sindikata, da so nezakonite. Prav tako je ugodil državnemu sekretarju Francu Kanglerju, ki je zahteval nadzor nad delom preiskovalcev NPU. Zaradi policijske preiskave, v kateri se je znašel njegov znanec, mariborski podjetnik Jože Kojc. Obtožen zlorabe prostitucije in osumljen pranja denarja.

Zdaj pa še domnevno nezakonita zaposlitev v. d. direktorice NPU Petre Grah Lazar, ki naj bi bila Janševa izbira. Po sodbi Upravnega sodišča bi nezakonito razrešenega direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada Darka Muženiča morali pozvati nazaj na to delovno mesto, opozarjajo pravniki. Neuradno pa je slišati, da bo moral Andrej Jurič, po navodilih politike, podpisati novo razrešitev za Muženiča. Pa čeprav formalno ni nobenih razlogov za to. NPU torej ima direktorja, pa je vršilka dolžnosti vseeno Petra Grah Lazar. In čeprav imajo direktorja, je notranje ministrstvo že objavilo razpis za novega.

S Policije pa sporočajo: "V povezavi s sodbo Upravnega sodišča RS odgovarjamo, da proučujemo različne možnosti za realizacijo sodbe in da v tej zvezi odločitev še ni bila sprejeta. Sicer pa aktivnosti v zvezi z realizacijo sodbe upravnega sodišča potekajo ločeno od postopka javnega natečaja za zasedbo delovnega mesta direktorja NPU, ki ponovno poteka od 27. 7. 2020, ko se je v. d. generalnega direktorja Policije odločil, da izmed predlaganih kandidatov ne izbere nobenega,"je zapisal Drago Menegalija z Generalne policijske uprave.