Pomlad se ne pozna samo v naravi, ampak tudi na cestah. In tam so njeni znanilci kolesarji in motoristi, ki jih toplo vreme pogosteje privabi na plan. Prvi pomladni meseci pa so zanje posebej nevarni. Strokovnjaki opozarjajo, da po zimskem počitku ne vozniki, ne njihova vozila, ne ceste še niso dovolj pripravljeni.