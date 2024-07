Prvi posnetki gašenja iz slovenskih Air Tractorjev

Požar na Krasu gasita tudi dve enoti za gašenje iz zraka, od Uprave za zaščito in reševanje pa smo pridobili prve posnetke uporabe slovenskih zrakoplovov. Z obema Air Tractorjema sicer operirajo španski piloti, saj so slovenski še v postopku izobraževanja.

OGLAS

Na Krasu je dve leti po velikem požaru znova zagorelo. Poleg 70 gasilskih enot pa je aktivirana tudi državna enota za gašenje iz zraka; policijski helikopter in dva Air Tractorja. Za razliko od helikopterjev, ki odvržejo en kubični meter vode, letala odvržejo tri kubične metre, drugačen pa je tudi njihov način odmeta, saj vodo odvržejo s hitrostjo 100 kilometrov na uro in ne iz lebdenja, kot je to mogoče pri helikopterjih.

Že maja letos je generalni direktor uprave za zaščito in varovanje Leon Behin napovedal, da enota za gašenje iz zraka je operativna in da bo lahko že letos ob podpori španskih pilotov, vojske in policije gasila iz zraka. Slovenski koordinatorji so izkušnje nabirali na Hrvaškem, v Franciji in Španiji. Dva slovenska pilota sta se doslej že usposabljala v Španiji in na Portugalskem, Behin pa pričakuje, da bo družba Airtractor inštruktorje zagotavljala še vse do 15. septembra. Slovenski piloti bodo sicer lahko samostojno gasili šele drugo leto, in sicer zaradi postopka uvajanja in certificiranja pilotov. Je pa uprava začela razvijati tudi poseben izobraževalni program za gasilce, saj je gašenje s temi letali taktično precej drugačno od gašenja s helikopterji. Tudi gasilci morajo biti usposobljeni, saj letalske posadke potrebujejo ustrezno podporo na terenu, da je zagotovljena varnosti.

icon-expand FOTO: David Necmeskal URSZR

icon-expand FOTO: David Necmeskal URSZR

Posnetki gašenja iz Air Tractorja icon-picture-layer-2 1 / 2

Četudi bo imela Slovenija skupaj štiri Air Tractorje, sta trenutno operativna dva – oba sta tudi že v zraku. Dve letali sta opremljeni s plovci, zato lahko vodo zajemata tudi na vodnih površinah, kot so reke, jezera in morje. Kljub plovcem pa lahko ti dve letali še vedno pristajata na letališčih in vodo polnita s pomočjo cevi. Tretje in četrto letalo sta opremljeni s kolesi, na upravi pa bodo jeseni ocenili, ali je rešitev s plovci primernejša.

Država je po katastrofalnih požarih v juniju, juliju in avgustu leta 2022 zagotovila posebna letala za gašenje iz zraka, poleg tega je organizirala posebno enoto za gašenje iz zraka, ki deluje v okviru Uprave za zaščito in reševanje. Behin je maja letos napovedal, da bodo projekt v vseh kategorijah optimalno realizirali v treh do petih letih, kar naj bi bilo standardno za projekte takšnega obsega. Letala so bila kupljena s pomočjo civilnih fondov evropskega kohezijskega sklada, pri skupnem znesku 20 milijonov evrov so iz fondov počrpali 15 milijonov evrov.

icon-expand FOTO: Slovenska vojska

icon-expand FOTO: Slovenska vojska

Aktivirani sta bili tudi posadki Slovenske vojske, med drugim helikopter Bell 412 icon-picture-layer-2 1 / 2