Prvi prizori iz odrezane Črne, kamor se je končno prebila pomoč

V Črno na Koroškem, ki je bila od petka zjutraj zaradi posledic naraslih vodotokov in zemeljskih plazov odrezana od sveta, se je uspelo prebiti Slovenski vojski in reševalnim ekipam. Poleg prometnih je ujma prekinila tudi telefonske povezave, zato podatki o razsežnosti ujme v tej občini še niso znani. Komunikacija je lahko potekala le prek radijskih zvez s tamkajšnjim prostovoljnim gasilskim društvom, ki pa je imelo prav tako le malo informacij, kaj se dogaja tam, saj je premikanje po občini zaradi velikega uničenja oteženo. Iz Črne za zdaj ni poročil o poškodovanih, bodo pa s helikopterji evakuirali nekaj ljudi.

Dostop do Koroške je zelo omejen, ker so prekinjene vse cestne povezave, se je pa prvim enotam ob podpori Slovenske vojske (SV) uspelo prebiti do Črne. Uspeli so vzpostaviti stik in povezave, ki pa so namenjene izključno za interventni dostop, je na popoldanski novinarski konferenci poudaril Leon Behin z Uprave RS za zaščito in reševanje.

Ob podpori letalskih enot SV in letalske policije so jim dostavili tudi prve pošiljke hrane in prepotrebno gorivo za delovanje repetitorskih postaj, da se ohranjajo vsaj komunikacijska povezava in sistemi za zagotavljanje koliko toliko normalnega bivanja, je dodal. Trenutno se pripravljajo helikopterji za evakuacijo posameznih ljudi, kajti določeni objekti niso primerni za bivanje, zato je po Behinovih besedah treba narediti premik izven občine. "Nimamo pa poročil o kakršnih koli pomembnih poškodbah. Gre pa le za zagotovitev varnega bivanja in postopanja v prihodnje," je še pojasnil. Le malo informacij "Povezave s Črno so samo z regijskim centrom za obveščanje oziroma prek radijskih zvez zaščite in reševanja, zato je komunikacija zelo otežena in se lahko prek teh zvez pogovarjamo le s PGD Črna, z ostalimi prebivalci ni nobene povezave. Zato tudi tamkajšnji gasilci nimajo veliko informaciji, kaj se dogaja okrog, ker je premikanje po Črni oteženo," je za našo izredno oddajo Slovenija pod vodo ob 13. uri opisal regijski poveljnik civilne zaščite Alan Matijevič.

Zaprosili so tudi za dizelsko gorivo za agregate, ker nimajo električne energije, je pojasnil. Kot pravi, jim ga skušajo tja v zadostnih količinah spraviti s pomočjo Slovenske vojske in helikopterjev. Hitijo tudi z zasilnim popravilom cest, da bi se prebili do Črne. Prioritete so hrana, voda in morebitna potrebna zdravila, zato si želijo čimprejšnje vzpostavitve infrastrukture, ki bi omogočila tudi evakuacijo ljudi iz Črne, je za POP TV še dejal Matijević.

