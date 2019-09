Prvi posredovalec mu je rešil življenje

Ko čakamo na prvo pomoč, se sekunde zdijo kot ure. Sploh v težje dostopnih krajih lahko reševalec potuje predolgo, da bi pravočasno rešil človeka, ki je, recimo, doživel srčni infarkt. Prvi posredovalci so prostovoljci, ki so jih na lokalni ravni usposobili in opremili, da bi lahko ljudem v njihovi bližini pomagali še pred prihodom nujne medicinske pomoči. Gre predvsem za gasilce.

V Velenju se jih je za to odločilo okoli 100, ki so pripravljeni ob okoli 350 intervencijah, priskočiti na pomoč tudi samostojno. In s tem morda tudi rešiti življenje. Eno teh življenj je Robert Rednak.