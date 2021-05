Prvi potniki bodo z novega potniškega terminala odpotovali 1. julija

Zaradi veliko večjega potniškega terminala, ki so ga že dokončali, bomo kmalu lahko udobneje potovali z brniškega letališča. Obiskali smo ga in se prepričali, da manjkajo le še finese in nekaj notranje opreme. Prvi potniki bodo lahko z njega odpotovali prvega julija, ko se bo začelo tudi predsedovanje Slovenije Svetu EU. Za ta namen je bil nov terminal tudi zgrajen, pa tudi, ker so želeli odpraviti ozka grla na letališču. Promet je namreč pred epidemijo rasel, letališče je bilo premajhno za vse potnike.

icon-expand