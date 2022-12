Prvi predsedniški intervju Nataše Pirc Musar

Prvič po slovesni zaprisegi v državnem zboru in primopredaji poslov s svojim predhodnikom Borutom Pahorjem je za našo televizijo spregovorila prva predsednica Slovencev Nataša Pirc Musar. Kaj pravi o vračanju državnih odlikovanj Janezu Janši in Igorju Bavčarju? Kdo ima po njenem prav v sporu premiera Roberta Goloba in zdaj že nekdanje ministrice Tatjane Bobnar? Se bo slednja res preselila v predsedničin kabinet? Kaj pričakuje od nedeljskega srečanja s predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen? Pa tudi o kazenski ovadbi Policije.