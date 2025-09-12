Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Prvi prenovljeni peroni na ljubljanski železniški postaji kmalu v uporabi

Ljubljana, 12. 09. 2025 14.01 | Posodobljeno pred 8 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
2

Na osrednji ljubljanski železniški postaji bodo vlaki v nedeljo popoldne zapeljali na nove perone ob tirih 11, 12 in 13, so sporočili z direkcije za infrastrukturo. V zaključni fazi so tudi dela, potrebna za vzpostavitev železniškega prometa na tirih ob peronih 5 in 6 na severnem delu postaje.

Stopnišča in dvigala iz podhoda železniške postaje v tej fazi še ne bodo predana v uporabo, dostop na perone pa je urejen na površini, so zapisali na direkciji. Za osebe z omejeno mobilnostjo je urejen dostop skozi podhod pod Vilharjevo cesto in nato nazaj po Železni cesti.

Nadgradnja ljubljanske železniške postaje
Nadgradnja ljubljanske železniške postaje FOTO: Aljoša Kravanja

Po pojasnilih direkcije so bila na tirih 11, 12 in 13 izvedena dela za priključitev novih tirov na obstoječe stanje, vključno z vgradnjo potrebne kretnice. Vzpostavljena je bila vozna mreža, tako da bodo lahko na vse nove tire pripeljali vlaki z elektro vleko. Na peronih 5 in 6 so medtem delavci že izvedli tlakovanje peronov in vgradili urbano opremo.

Glavnina del na železniški postaji Ljubljana trenutno poteka na severni strani, kjer je v teku že tudi izvedba strešne konstrukcije nadhoda, so izpostavili. Gradijo že tudi dele peronov na severni strani postaje, vključno z ureditvijo peronskih nadstrešnic in tlakovanjem.

V teku so pripravljalna dela za pripravo spodnjega in zgornjega ustroja železniške proge na celotnem območju severnega dela postaje, vključno z navezavami na obstoječe tire. Po zaključku del na severni strani, predvidoma v začetku leta 2026, bodo stekla intenzivna dela še na južni strani postaje.

Nadgradnja ljubljanske železniške postaje, ki je stekla lani jeseni, končana pa naj bi bila sredi poletja 2026, je razdeljena na štiri sklope. Pogodbena vrednost nadgradnje je okoli 244 milijonov evrov z davkom, pri tem je za nadgradnjo glavnega dela postaje odobrenih 174,9 milijona evrov sredstev EU in 30,9 milijona evrov nacionalnega prispevka iz državnega proračuna.

Ljubljanska železniška postaja prenova peroni železnica infrastruktura
SORODNI ČLANKI

Pot na vlak v Ljubljani do 15 minut daljša zaradi betoniranja

Ljubljana dobiva novo podobo: začetek gradnje več kot 400-milijonske Emonike

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nightingale
12. 09. 2025 16.08
-2
Nova, sodobna železniška postaja za vlake iz srednjega veka. Bravo...
ODGOVORI
0 2
Pacient2
12. 09. 2025 14.17
+2
Vsaj nekaj v tej dobi brez rasti
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256