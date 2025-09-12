Prvi prenovljeni peroni na ljubljanski železniški postaji kmalu v uporabi

Stopnišča in dvigala iz podhoda železniške postaje v tej fazi še ne bodo predana v uporabo, dostop na perone pa je urejen na površini, so zapisali na direkciji. Za osebe z omejeno mobilnostjo je urejen dostop skozi podhod pod Vilharjevo cesto in nato nazaj po Železni cesti.

Po pojasnilih direkcije so bila na tirih 11, 12 in 13 izvedena dela za priključitev novih tirov na obstoječe stanje, vključno z vgradnjo potrebne kretnice. Vzpostavljena je bila vozna mreža, tako da bodo lahko na vse nove tire pripeljali vlaki z elektro vleko. Na peronih 5 in 6 so medtem delavci že izvedli tlakovanje peronov in vgradili urbano opremo.

Glavnina del na železniški postaji Ljubljana trenutno poteka na severni strani, kjer je v teku že tudi izvedba strešne konstrukcije nadhoda, so izpostavili. Gradijo že tudi dele peronov na severni strani postaje, vključno z ureditvijo peronskih nadstrešnic in tlakovanjem.

V teku so pripravljalna dela za pripravo spodnjega in zgornjega ustroja železniške proge na celotnem območju severnega dela postaje, vključno z navezavami na obstoječe tire. Po zaključku del na severni strani, predvidoma v začetku leta 2026, bodo stekla intenzivna dela še na južni strani postaje.

Nadgradnja ljubljanske železniške postaje, ki je stekla lani jeseni, končana pa naj bi bila sredi poletja 2026, je razdeljena na štiri sklope. Pogodbena vrednost nadgradnje je okoli 244 milijonov evrov z davkom, pri tem je za nadgradnjo glavnega dela postaje odobrenih 174,9 milijona evrov sredstev EU in 30,9 milijona evrov nacionalnega prispevka iz državnega proračuna.