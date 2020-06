Prvi prijavni rok za vpis na študijske programe se zaključi 9. junija

Prvi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/21 za javne in koncesionirane samostojne visokošolske zavode se je začel 12. februarja 2020 in bi se moral zaključiti 18. marca 2020, a se zaključi z 9. junijem 2020.

1. junija so namreč začeli ponovno normalno teči roki v povezavi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami. Glede na tek materialnih rokov to pomeni, da je osmi dan od dneva prenehanja ukrepov 9. junij.

Objava prvih podatkov o stanju prijav bo objavljena 16. junija 2020, preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti na visokošolskih zavodih pa bodo potekali od 26. junija do 10. julija 2020. Izjema je Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani (študijski program Glasbena umetnost), na kateri so preizkusi že potekali.

Potek prijave

Vsak kandidat sme oddati eno prijavo za vpis. Po prednostnem vrstnem redu izbere največ tri študijske programe, v katere se želi vpisati in za katere izpolnjuje oziroma bo do rokov izpolnjeval pogoje za vpis.

Pomemben je vrstni red izbranih študijskih programov, saj bo kandidat uvrščen v prvega, za katerega izpolnjuje vse pogoje. Zato na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) svetujejo, da kandidati izberejo le tiste študijske programe, ki jih želijo študirati in za katere bodo izpolnjevali pogoje za vpis, sicer se želja ne bo upoštevala.