Prvi primeri okužbe z virusom Zahodnega Nila v Sloveniji

V severovzhodnem delu Slovenije, v Pomurski in Podravski regiji so bili potrjeni prvi trije primeri okužbe z virusom Zahodnega Nila, so sporočili iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). "Po petih sezonah, ko okužb z virusom Zahodnega Nila nismo zaznali, smo 30. avgusta 2024 prejeli obvestilo Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani, da so potrdili okužbo z virusom Zahodnega Nila pri treh osebah," so navedli pri NIJZ. Prenašalci virusa so okuženi komarji, po piku večina ljudi ne zboli, medtem ko manjši del okuženih razvije kratkotrajno vročinsko bolezen. Ob pojavu okužb je potrebno upoštevati preventivne ukrepe, s katerimi zmanjšamo ali preprečimo možnosti za okužbo.

Prenašalci virusa so okuženi komarji. FOTO: AP icon-expand

Vročico Zahodnega Nila povzroča virus Zahodnega Nila (po angleško West Nile Virus – WNV), prenašalci virusa so komarji. Virus se na človeka običajno prenaša s pikom okuženega komarja, ti pa se okužijo pri sesanju krvi okuženih ptic, ki predstavljajo naravni rezervoar bolezni. Stik s pticami ne predstavlja tveganja za prenos virusa. "Drugi načini prenosa so redki in vključujejo prenos prek transfuzije krvi in komponent ter darovanih organov, kar je mogoče, vendar izjemno redko. Mogoč je prenos z matere na nerojenega otroka in prenos prek materinega mleka," o načinu prenosa navajajo pri NIJZ.

Čas od okužbe do pojava bolezni je običajno od 3 do 14 dni po okužbi. Večina okuženih ljudi ne kaže znakov bolezni ali pa imajo simptome podobne gripi, kot so vročina, glavobol, bolečine v mišicah in utrujenost. V nekaterih primerih ima lahko bolezen hud potek, vključno s prizadetostjo osrednjega živčnega sistema. Večina klinično zaznanih okužb se pojavlja od sredine julija do konca septembra. Pojavljanje bolezni je odvisno od številnih dejavnikov, kot so prisotnost in aktivnost prenašalcev (komarjev) ter naravnega rezervoarja virusa (ptice). Naravne danosti v Sloveniji omogočajo obstoj prenašalca. - NIJZ

Ob pojavu primerov okužb je potrebno s preventivnimi ukrepi poskrbeti, da se tveganje za okužbo zmanjša. Z uporabo repelentov in primernih oblačil (dolge hlače, dolgi rokavi), mrežami na oknih zmanjšamo število pikov in preprečimo okužbo. Odstranimo stoječe vode v naši bližnji okolici – komarjem zadostujejo že majhne količine vode za uspešno razmnoževanje. Kakšni so simptomi? Po piku komarja večina ljudi ne zboli, manjši del okuženi pa razvije kratkotrajno vročinsko bolezen, ki jo spremljajo simptomi, kot so slabo počutje, glavobol, vročina, izpuščaji, bolečine v mišicah in sklepih (vročica Zahodnega Nila). Približno ena oseba na 150 okuženih razvije težjo obliko bolezni s prizadetostjo osrednjega živčnega sistema in znaki, kot so okrnjena zavest, krči, nevrološki izpadi in motnje gibanja.

Večina okuženih ljudi ne kaže znakov bolezni ali pa imajo simptome podobne gripi, kot so vročina, glavobol, bolečine v mišicah in utrujenost. FOTO: Shutterstock icon-expand

Učinkovitih protivirusnih zdravil ni, zdravljenje je simptomatsko, kar pomeni, da se lajšajo simptomi bolezni, ter podporno – podpirajo se prizadeti organski sistemi. Cepiva, ki bi preprečilo okužbo z virusom Zahodnega Nila pri ljudeh, ni. Na okužbo so sicer dovzetne vse osebe, ki še niso bile okužene. Večje tveganje za hujši potek bolezni je pri osebah starejših od 50 let in osebah z oslabljenim imunskim sistemom. Imunost po okužbi je najverjetneje dolgotrajna. Letos okužbe tudi v soseščini V letu 2013 in v letu 2017 so na NIJZ prejeli po eno prijavo, v letu 2018 pet prijav. "Do letos ni bilo prijavljenega primera okužbe. V državah Evropske unije in sosednjih državah so se primeri okužb z virusom Zahodnega Nila v letu 2024 pričeli pojavljati zgodaj v sezoni. Letos o pojavu poročajo Italija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška, Španija, Francija, Bolgarija, Nemčija, Romunija in druge evropske države: Srbija, Albanija in Kosovo," so navedli pri NIJZ.

Tveganje za okužbo zmanjšamo tudi tako, da nosimo svetla oblačila, ki pokrivajo čim večji del telesa in se izogibamo zadrževanju na prostem, ko je aktivnost komarjev največja - zjutraj in pozno popoldan. FOTO: Bobo icon-expand