Prvi protestniki že v Ljubljani, novi protesti popoldan

Policija je v preteklih dneh na družbenih omrežjih zaznala pozive k zbiranju ljudi in protestom, ki naj bi se v središču Ljubljane odvijali v četrtek, seznanjena je bila tudi z deljenjem letakov. Policija je tako nadzirala spoštovanje veljavnih odlokov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni. Gibanje v okolici parlamenta in vlade je omejeno, območje pa bo tudi pod videonadzorom. Okoli poldneva se je v središču Ljubljane tako zbrala peščica protestnikov Gibanja OPS, ki sicer verjamejo, da je novi koronavirus svetovna zarota. Zgodila naj bi se tudi manjša provokativna dejanja.

Ob tem so na policiji pozvali k upoštevanju opozoril in navodil policije, upoštevanju odlokov glede omejitve gibanja in zbiranja ljudi ter odgovornemu ravnanju v prizadevanjih za zajezitev epidemije koronavirusne bolezni. Kot so poudarili, s tem ne posegajo v pravico do zbiranja in svobodo izražanja, vendar je treba razumeti, da "so odrejeni ukrepi izjemnega pomena za zdravje vseh nas" .

Na napovedi današnjih protestov so se tudi odzvali predstaviki petkovih protestov, ki pravijo, da "mi, ki vztrajno protestiramo od marca 2020, se zaradi napovedanega nasilja nekaterih skupin in slabega epidemiološkega stanja v državi distanciramo od današnjih protestov. Kolesarke in kolesarji smo se ob epidemiji začasno odmaknili od množičnega zbiranja, saj želimo odgovorno prispevati k reševanju zdravstvenega stanja."

Agencija naj bi namreč imela indice, da se organizirajo nekatere skupine, ki so povezane s tujino in načrtujejo izgrede. Kdo so skrajneži, ki bi lahko povzročili nerede, naj Sova še ne bi ugotovila, naj bi pa njeni predstavniki zanikali, da bi bilo mogoče aktivnosti okrog protesta povezati z gibanjem Antifa.

Kot so še dodali, sicer podpirajo pravico ljudi do protestov in izražanja mnenj, a ne tako, kot naj bi se to zgodilo danes. Današnji protesti namreč ljudi pozivajo k nespoštovanju zdravstvenih ukrepov, za kar menijo, da ogroža zdravje ljudi in ne sledi namenom protestov, tistih, ki jih sami organizirajo že od marca. Kot pravijo, je namen petkovih protestov "upor proti strahovladi. . Dodajajo, da se sami vseskozi borijo proti zlorabi oblasti, za demokracijo, pravno državo in socialno pravičnost.

"Več agresivnih skupin je za danes napovedovalo in pozivalo k nasilju, česar absolutno ne podpiramo. Kolesarske protestnice in protestniki zavračamo vsakršno nasilje in ne moremo podpirati protestov, ki k temu pozivajo," so še zapisali in dodali, da se sami protestov, ki jih bodo poskušali ugrabiti teoretiki zarot in ki bi lahko postali nasilni, ne bodo udeležili.