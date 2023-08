'Prvi reševalec' poskrbel, da so bili prebivalci Črne na Koroškem slišani

Na dan prihajajo zgodbe reševalcev, prostovoljcev in policistov, ki so herojsko priskočili na pomoč občanom, prizadetim v ujmah. Ena izmed teh je tudi zgodba policista, ki je pet dni prebival v od sveta odrezani Koroški ter zagotavljal delovanje telefonskih in radijskih komunikacij, ki so bile potrebne za delo interventnih služb. Domačini tamkajšnjega prizadetega območja so ga poimenovali kar 'prvi reševalec'.

"Skozi Avstrijo se je po kolovoznih poteh in s pomočjo napotkov tamkajšnjega domačina prebijal do oddajnika," so besede direktorja Urada za informatiko in telekomunikacije na GPU povzeli na spletni strani Policije. V času od sobote, 5. avgusta, do srede, 9. avgusta, je policist namreč prebival v bližini oddajnikov v krajih, odrezanih od drugih predelov Slovenije, ki so med drugimi ostali tudi brez elektrike in možnosti komuniciranja. Težavo s prekinitvami komunikacij je zaznal med delom v policijskem nadzornem centru za telekomunikacije in takoj ukrepal. Gre za situacijo, ki je visoko prioritetna, saj je medsebojna komunikacija med policisti, reševalci in drugimi nujna za nudenje pomoči v primeru naravnih katastrof.

icon-expand Policist je sam skrbel za delovanje celotnega komunikacijskega sistema. FOTO: Policija.si

Najtežji del je bil dostop, saj prevoz po zraku zaradi slabega vremena ni bil mogoč, ceste pa so bile neprevozne. Poleg tega je moral s sabo vzeti vso potrebno opremo. "Težave ne moreš rešiti tako, da na objektu le pritisneš gumb za vklop in izklop, zato ničesar ne smeš pozabiti vzeti s sabo," je povedal policist, ki ni želel biti javno imenovan, in dodal, da v obvezno opremo spadajo tako vozilo s pogonom na vsa štiri kolesa kot tudi motorna žaga, orodje, zadostno število agregatov ter gorivo zanje. "Imeti moraš tudi svoje osebne stvari, ki bi jih potreboval v primeru, da moraš kje ostati in prespati neznano število dni. Vse to pa moraš pripraviti v največ dveh urah." Pri prevozu potrebnega materiala mu je v prihodnjih dneh pomagala tudi Letalska policijska enota.

icon-expand Bivanje v bližini oddajnikov FOTO: Policija.si

Na območje se mu je uspelo prebiti preko Avstrije, pri čemer so mu pomagali avstrijski policisti in dva domačina, med katerimi je bil tudi policist, ki domačega kraja zaradi naravne ujme ni mogel zapustiti. Sistem je kmalu po prihodu začel delovati, so zapisali na Policiji. Zaradi pomembnosti komunikacije pa je policist na območju prebival pet dni.