Prvi rezervirajte, prvi prihranite. Berlitzeve poletne jezikovne počitnice so že tu

Berlitz, vodilno svetovno podjetje na področju jezikovnega izobraževanja, napoveduje težko pričakovane poletne jezikovne počitnice za leto 2025 , ki otrokom in najstnikom ponujajo poglobljeno jezikovno potovanje, ki daleč presega tradicionalno učenje jezikov.

Ti tabori, postavljeni v osupljivo kuliso Pohorja in od letos, na novo v Fiesi, združujejo intenzivno učenje jezika s kulturnim raziskovanjem in pustolovščino na prostem. Berlitzeve jezikovne počitnice odlikuje edinstven konverzacijski pristop, pri katerem otroci že prvi dan začnejo govoriti v tujem jeziku. V majhnih skupinah z največ 10 učenci, učitelji, naravni govorci angleščine, ustvarijo zanimivo okolje, v katerem se učenje pospešuje, hkrati pa je zabavno in naravno.

"V naših jezikovnih počitnicah ne gre le za učenje jezika, temveč za odpiranje vrat v nove kulture, spodbujanje mednarodnih prijateljstev in krepitev samozavesti," pojasnjujejo na Berlitzu. Skrbno pripravljen program vključuje športne dejavnosti, kulturne delavnice in pustolovščine, vse to v angleškem jeziku.

Program za leto 2025 ponuja štiri termine:

- Pohorska pustolovščina: 30. 6 - 5. 7. in 6. 7. - 11. 7. (5-dnevni tabori)

- Obalna izkušnja v Fiesi: 10. 8. - 16. 8. in 17. 8 - 23. 8. (6-dnevni tabori)